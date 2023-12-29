إيناس الدغيدي لشيرين عبدالوهاب: "العاطفة مش كل حاجة وعايزاكي تخسي وترجعي تاني"

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إنها تعشق المطربة شيرين عبدالوهاب وتعتبرها المغنية الأقوى في الوطن العربي، مشددة على أنها لا تريد الحكم على مشاعرها النفسية وكانت تريد أن تساعدها لتخطي هذه الأزمة التي مرت بها.

وأضافت "الدغيدي"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن شيرين عبدالوهاب ليست صديقتها ولكنها تحبها جدًا، مضيفة: "بقولها العاطفة مش كل حاجة وعايز أقولها وعايزاها تخس".

وطالبت شيرين عبدالوهاب بأن تعود لما كانت عليه في الأوقات السابقة من النجومية، متابعة: لابد أن تعود كالفنانة شيرين المطربة الجميلة الحساسة التي يحبها الجميع.