عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سقوط أمطار.. بيان عاجل وتحذيرات من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

صدى البلد

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن حالة الطقس ومظاهر المناخ خلال الفترة المقبلة ، حيث متوقع مزيد من انخفاض الحرارة ليلاً وقلة فرص تساقط الامطار وزيادة تكون الشبورة صباحاً 
 

 انخفاض الحرارة 

 

وأضاف " فهيم" خلال تصريحات له  ، أنه سيتوالى انخفاض الحرارة ليلاً رغم انها ما زالت دافئة الى مائلة للحرارة نهاراً بالتالي زيادة كبيرة في فرق درجات حرارة الليل والنهار .
 

تساقط الأمطار

 

وأوضح " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن هناك قلة فرص تساقط الأمطار ، مع بدايات تسجيل عدد ساعات للبرودة وان كان متواضع جداً .
 

وتابع قائلا :"بصفة عامة فهي ظروف ايجابية لمعظم المحاصيل الموجودة خاصة القمح والفول والمحاصيل الأرضي والطبية العطرية والمانجو والنخيل لكنها معاندة نوعاً ما للفاكهة المتساقطة والزيتون"  .

بيان عاجل
 

وحذرت الأرصاد في بيان عاجل، من تعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض من المناطق، كما توقعت هطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات.

 

منخفض جوي

 

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المنخفض الجوي الذي كان يؤثر علينا أمس وأمس الأول يغادر الأراضي المصرية بشكل كبير، ويكون مؤثرًا على بلاد الشام ويحل بدلا منه امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ولذا سنلاحظ أن درجات الحرارة تكون أعلى من معدلاتها الطبيعية.

وأوضحت غانم أن «الأمطار ستكون موجودة في بعض الأماكن ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، وستكون من خفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن من سلاسل جبال البحر الأحمر»، و«سيكون هناك أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية من المحافظات المطلة على البحر المتوسط وبعض الأماكن من سيناء وخليج السويس ومدن القناة، وهناك فرصا ضعيفة جدا على مناطق من القاهرة الكبرى بنسب حدوث لا تتجاوز 30%».

 

شبورة مائية

 

ولفتت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية كثيفة (من الساعة الـ4 حتى الساعة الـ9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.
 

وأشارت الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الطقس حالة الطقس الحرارة انخفاض الحرارة الامطار منخفض جوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

أجلوا السفر|الأرصاد تطلق نداء عاجلا للمواطنين في هذا التوقيت.. لماذا؟

سقوط أمطار.. بيان عاجل وتحذيرات من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

تعليق غير متوقع من نجم الأهلي بعد هجوم إمام عاشور على رضا عبد العال

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

3 ملايين دولار.. عرض مغر لـ نجم وسط الأهلي من الدوري القطري

ترشيحاتنا

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

حكاية فتاة ليل استدرجها العنتيل العجوز.. نرصد الدقائق الأخيرة في حياة مسن المرج

دعاء لعائلتي في العام الجديد.. ثوابه عظيم حث عليه سيدنا النبي

فضل صلاة سنة الفجر ووقتها.. لا تتركوها

أجلوا السفر|الأرصاد تطلق نداء عاجلا للمواطنين في هذا التوقيت.. لماذا؟

بايدن ونتنياهو.. تفاصيل مكالمة "محتدمة" بشأن عائدات الضرائب الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زغرطت لنفسها وقصة شعر جديدة.. ثراء جبيل تحتفل بزفافها

بدون بيض.. طريقة عمل الكب كيك الهش واللذيذ

ملابس جريئة.. دينا داش تخطف الأنظار برفقة زوجها.. شاهد

مبسوطة ومرتاحة.. كيف ظهرت شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق وماذا تفعل؟

فيديو

كان ممكن يكون أحسن.. إيناس الدغيدي تنتقد أخر مسلسلات يسرا

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ