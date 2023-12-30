سقوط أمطار.. بيان عاجل وتحذيرات من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس ومظاهر المناخ خلال الفترة المقبلة ، حيث متوقع مزيد من انخفاض الحرارة ليلاً وقلة فرص تساقط الامطار وزيادة تكون الشبورة صباحاً



انخفاض الحرارة

وأضاف " فهيم" خلال تصريحات له ، أنه سيتوالى انخفاض الحرارة ليلاً رغم انها ما زالت دافئة الى مائلة للحرارة نهاراً بالتالي زيادة كبيرة في فرق درجات حرارة الليل والنهار .



تساقط الأمطار

وأوضح " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن هناك قلة فرص تساقط الأمطار ، مع بدايات تسجيل عدد ساعات للبرودة وان كان متواضع جداً .



وتابع قائلا :"بصفة عامة فهي ظروف ايجابية لمعظم المحاصيل الموجودة خاصة القمح والفول والمحاصيل الأرضي والطبية العطرية والمانجو والنخيل لكنها معاندة نوعاً ما للفاكهة المتساقطة والزيتون" .

بيان عاجل



وحذرت الأرصاد في بيان عاجل، من تعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض من المناطق، كما توقعت هطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات.

منخفض جوي

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المنخفض الجوي الذي كان يؤثر علينا أمس وأمس الأول يغادر الأراضي المصرية بشكل كبير، ويكون مؤثرًا على بلاد الشام ويحل بدلا منه امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ولذا سنلاحظ أن درجات الحرارة تكون أعلى من معدلاتها الطبيعية.

وأوضحت غانم أن «الأمطار ستكون موجودة في بعض الأماكن ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، وستكون من خفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن من سلاسل جبال البحر الأحمر»، و«سيكون هناك أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية من المحافظات المطلة على البحر المتوسط وبعض الأماكن من سيناء وخليج السويس ومدن القناة، وهناك فرصا ضعيفة جدا على مناطق من القاهرة الكبرى بنسب حدوث لا تتجاوز 30%».

شبورة مائية

ولفتت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية كثيفة (من الساعة الـ4 حتى الساعة الـ9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.



وأشارت الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.