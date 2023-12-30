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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وليد توفيق: فلوسي محجوز عليها في لبنان وأحصل على 400 دولار منها فقط شهريًا

وليد توفيق
وليد توفيق

حل الفنان وليد توفيق، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة اون، مساء الجمعة، ليكشف تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة.

وليد توفيق: اشتغلت في الكهرباء والنجارة ..وعانيت الكثير بـ لبنان


وخلال اللقاء، قال النجم اللبناني وليد توفيق، إنه :"فلوسي كلها كانت في بنوك لبنان وكانت تشتهر لبنان في الماضي بـ سويسرا الغرب، ولكن حاليًا تعيش ظروف صعبة، وفلوسي محجوز عليها في البنك ولا استطيع التحكم بها، وأحصل على 400 دولار منها فقط شهريًا من البنك، والحياة في لبنان أصبحت مأساة حاليًا فلا يوجد بها كهرباء ولا مياه والفقير يعاني من صعوبات عديدة إن لم يكن لديه أحد يساعده.

 

واكمل الفنان وليد توفيق، أنه "ندمان إني مكملتش في السينما لأنها حققت لي نجاحًا كبيرًا، كما أخطأت عندما غيرت في الألوان التي أغنيها لأن الناس تحبني أكثر في أغاني الفرح وليس الأغاني الحزينة".
 


https://youtu.be/UiPC4wcAqP0?si=f8cWYbRrhMcTa0uh
 

وليد توفيق الإعلامية منى الشاذلي الفنان وليد توفيق برنامج معكم النجم اللبناني منى الشاذلى

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