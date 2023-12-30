وليد توفيق: فلوسي محجوز عليها في لبنان وأحصل على 400 دولار منها فقط شهريًا

حل الفنان وليد توفيق، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة اون، مساء الجمعة، ليكشف تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة.



وخلال اللقاء، قال النجم اللبناني وليد توفيق، إنه :"فلوسي كلها كانت في بنوك لبنان وكانت تشتهر لبنان في الماضي بـ سويسرا الغرب، ولكن حاليًا تعيش ظروف صعبة، وفلوسي محجوز عليها في البنك ولا استطيع التحكم بها، وأحصل على 400 دولار منها فقط شهريًا من البنك، والحياة في لبنان أصبحت مأساة حاليًا فلا يوجد بها كهرباء ولا مياه والفقير يعاني من صعوبات عديدة إن لم يكن لديه أحد يساعده.





واكمل الفنان وليد توفيق، أنه "ندمان إني مكملتش في السينما لأنها حققت لي نجاحًا كبيرًا، كما أخطأت عندما غيرت في الألوان التي أغنيها لأن الناس تحبني أكثر في أغاني الفرح وليس الأغاني الحزينة".





https://youtu.be/UiPC4wcAqP0?si=f8cWYbRrhMcTa0uh

