عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وليد توفيق: اشتغلت في الكهرباء والنجارة ..وعانيت الكثير بـ لبنان

وليد توفيق
وليد توفيق

حل الفنان وليد توفيق، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة اون، مساء الجمعة، ليكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة.

txt

أول ظهور لجورجينا رزق مع زوجها وليد توفيق في "معكم منى الشاذلي"


وخلال اللقاء، قال النجم اللبناني وليد توفيق، إن الشعب السورى احتضنه كثيرا، وقدم عدة أفلام وحققت نجاحا كبيرا مع الفنان دريد لحام.

وقال: "بعد ذلك سافرت إلى باريس وكانت خطوة مهمة في حياتى، وكان معايا فنانين عرب منهم عبد الله الرويشد".

وتابع وليد توفيق، انه : "اشتغلت في الكهرباء والنجارة في صغري ولم أندم على ذلك، وعمرى ما زعلت من والدى الذى احتضنى أيضا، وتوفى في السعودية أثناء الحج".


وأكمل وليد توفيق، ان "عانيت الكثير في لبنان مع أهلى خلال الحرب، حيث لا يوجد كهرباء ولا مياه وحتى أرصدتى في البنوك راحت عليا".
 

وليد توفيق الإعلامية منى الشاذلي الشعب السوري الفنان وليد توفيق الفنان دريد لحام النجم اللبناني برنامج معكم جورجينا رزق عبد الله الرويشد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

رد مفاجئ من الأهلي على تصريحات إمام عاشور ضد رضا عبد العال

الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

انتقال عمر كمال إلى الزمالك.. فيوتشر يكشف مفاجأة مدوية

بيان عاجل من الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

تعليق غير متوقع من نجم الأهلي بعد هجوم إمام عاشور على رضا عبد العال

ساعات الحسم في الزمالك| حل مشكلة القيد.. وصفقة مدوية من بيراميدز

المنخفض الجوي يغادر أراضي مصر.. خبر سار من الأرصاد لـ المواطنين

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد حفل وليد توفيق وعاصي الحلاني فى الإمارات

ترشيحاتنا

اخبار مصر24ساعة.. النقل تصدر التذكرة الموحدة قريبا.. حقيقة زيادة المعاشات في يناير

إبراهيم فايق يفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي المنتظرة.. ومصير موديست

محمد هنيدي: والد جدي توفي فى عمر 134 وجدي تجاوز 100 عام

وليد توفيق: اشتغلت في الكهرباء والنجارة ..وعانيت الكثير بـ لبنان

كمون: استبعاد "الجزيري والمثلوثي" من قائمة تونس علامة استفهام

بعد الضربات الروسية.. بايدن يحض الكونجرس على اتخاذ خطوات طارئة لدعم أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة عمل الكب كيك الهش واللذيذ

ملابس جريئة.. دينا داش تخطف الأنظار برفقة زوجها.. شاهد

مبسوطة ومرتاحة.. كيف ظهرت شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق وماذا تفعل؟

خطوة بخطوة.. طريقة عمل عيش الشاورما السوري

فيديو

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ