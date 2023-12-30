وليد توفيق: اشتغلت في الكهرباء والنجارة ..وعانيت الكثير بـ لبنان

حل الفنان وليد توفيق، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة اون، مساء الجمعة، ليكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة.



وخلال اللقاء، قال النجم اللبناني وليد توفيق، إن الشعب السورى احتضنه كثيرا، وقدم عدة أفلام وحققت نجاحا كبيرا مع الفنان دريد لحام.

وقال: "بعد ذلك سافرت إلى باريس وكانت خطوة مهمة في حياتى، وكان معايا فنانين عرب منهم عبد الله الرويشد".

وتابع وليد توفيق، انه : "اشتغلت في الكهرباء والنجارة في صغري ولم أندم على ذلك، وعمرى ما زعلت من والدى الذى احتضنى أيضا، وتوفى في السعودية أثناء الحج".



وأكمل وليد توفيق، ان "عانيت الكثير في لبنان مع أهلى خلال الحرب، حيث لا يوجد كهرباء ولا مياه وحتى أرصدتى في البنوك راحت عليا".

