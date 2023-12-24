عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول ظهور لجورجينا رزق مع زوجها وليد توفيق في "معكم منى الشاذلي"

وليد توفيق وزوجته
وليد توفيق وزوجته

في أول ظهور لهما معاً، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي النجم اللبناني الكبير وليد توفيق وزوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على بداية رحلة وليد توفيق الغنائية.

ويتحدث وليد وجورجينيا، في حلقتي الخميس والجمعة المقبلين من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، عن المفارقات التي جمعت بينهما ولقاءاتهما الأولى في باريس، وحكايات خاصة يكشفان عنها للمرة الأولى، وسر عزوف جورجينا عن الأضواء والشهرة بالرغم من نجوميتها وشهرة وتألق زوجها.

كما يتحدث وليد توفيق عن رحلته الغنائية من بدايته وانطلاقته الكبرى من مصر ونجوميته في العالم العربي.

ويحكي النجمان عن مفارقات طريفة مرَّت بهما طوال حياتهما، وكذلك المواقف الصعبة التي واجهاها معا وعلاقتهما بمصر الممتدة منذ سنين ومدى ارتباطهما بها.

وتكشف جورجينا لأول مرة تفاصيل اغتيال زوجها السابق ووالد ابنها المناضل الفلسطيني علي حسن سلامة، والأيام الصعبة التي عاشتها بعد رحيله.

وليد توفيق منى الشاذلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

الجرام بـ 1,743 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

انتهت الازمة.. أحمد حسن يعلن تجديد فتوح للزمالك

بيان عاجل من حماس بعد موقف مسيحيي فلسطين من الاحتفال بعيد الميلاد

موضوعات متعلقة

ريهام عبد الغفور تشارك متابعيها بـ صورة تجمعها بوالدها الراحل.. شاهد

"اعترضت على ارتداء بنتي الحجاب".. تصريح صادم من مروة عبد المنعم

ادعولنا .. أول تعليق من ابنة أصاله بعد استقبال مولودتها الأولى

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

صاحب أغنية اتنسيت.. المغني مسلم يتعرض لأزمة صحية

تعرضت لهبوط بالدورة الدموية وخست جامد.. إلهام شاهين تكشف سر فقدان الوزن

في ذكرى ميلاده.. تعرف على وصية عبد المنعم إبراهيم الأخيرة

في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز أعمال الفنان محمد فريد

ترشيحاتنا

الأهلي في الإمارات بدون راحة.. تامر أمين يتحدث عن مباراة السوبر المصري

أشتية: الإدارة الأمريكية أوقفت مساعدات بـ500 مليون دولار لتدمير فلسطين

جني ضحية سائق الهرم : مسكني جامد ولمس جسمي في شارع ضالمة

كوريا الجنوبية تحقق في مصرع 3 مسنات صعقًا بالكهرباء بحمام عام

حماس تعلن شروطها لقبول التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي

زيادة المعروض من هذه السلع.. ماذا فعل الرئيس السيسي لدعم المصريين؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا لُقب محمد التابعي بـ "مجنون أسمهان".. تفاصيل مدهشة

فستان كشف عن التاتو .. رنا رئيس تثير الجدل من حفل دير جيست

مشروبات تعالج احتقان الحلق فى ثوانى

السوبر المصري.. سيراميكا كليوباترا يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي واللاعبون يتعاهدون على الفوز

فيديو

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

الرمادي : سيراميكا كليوباترا من أفضل 3 فرق في مصر .. فيديو

محمد إبراهيم : سيراميكا كليوباترا قادر على الفوز بكأس السوبر المصري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ