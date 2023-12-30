تفاصيل الاتفاق بين الصومال وأرض الصومال على استئناف الحوار

اتفقت الصومال وأرض الصومال على إقامة تعاون كامل في المسائل الأمنية ومكافحة الجريمة المنظمة، بعد يومين من المحادثات التي استضافها رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، اتفق الجانبان أيضًا على استعادة السلام والاستقرار في مناطق النزاع وتعهد الجانبان أيضًا بالاتفاق على خارطة طريق للمحادثات في غضون 30 يومًا.

والتقى زعيما الصومال وأرض الصومال في جيبوتي، أمس الأول الخميس، في جولة جديدة من المحادثات تهدف إلى حل نزاعهما الطويل الأمد حول إعلان استقلال أرض الصومال عام 1991، والذي لا تعترف به الصومال.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" إن المحادثات استضافتها الحكومة الجيبوتية، يرأس الوفد الصومالي الرئيس حسن شيخ محمود ويرافقه وزير الداخلية أحمد معالين الفقي ووزير التجارة جبريل عبد الرشيد والمبعوث الخاص للمحادثات عبد الكريم حسين جوليد، ويرأس وفد أرض الصومال الرئيس موسى بيهي عبدي.

ونشر موقع "هورن ديبلومات" المتخصص في الشئون الأفريقية تفاصيل الاتفاق بين الصومال وأرض الصومال، والذي جاء برعاية جيبوتي.

وتشمل النقاط الرئيسية التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر ما يلي:

1. بدء الحوار: تعهد الطرفان بالدخول في حوار عادل ومحايد، بما يضمن الاعتراف بمخاوف الجانبين ومعالجتها للوصول إلى توافق يرضي الجميع.

2. تطوير خارطة الطريق: تم الاتفاق على فترة 30 يوما لصياغة خارطة طريق مفصلة لعملية الحوار، ومن المتوقع أن تكون خارطة الطريق هذه بمثابة مبدأ توجيهي للمناقشات المستقبلية وحل القضايا.

3. التمسك بالاتفاقيات السابقة: تم التأكيد على الالتزامات باحترام ودعم الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات التي عقدت في مختلف المدن العالمية في الفترة من 2012 إلى 2020.

4: يجب على الحكومة الصومالية الاعتراف بالإبادة الجماعية والوحشية وتدمير الحكومة العسكرية الصومالية في أرض الصومال.

5. التحديات الأمنية: التزمت الحكومتان بمعالجة القضايا الأمنية بشكل مستقل ومشترك، مع إيلاء اهتمام خاص لمكافحة الإرهاب وحل أي نزاعات ناشئة.

6. جهود السلام الإقليمية: يتم تشجيع المدن والمناطق المتضررة من الصراعات التاريخية على السعي لتحقيق السلام والاستقرار، والمساهمة في خلق بيئة مواتية لاستمرار الحوار.

7. الحفاظ على نزاهة الحوار: يجب تجنب الإجراءات التي من شأنها أن تعطل أجواء الحوار.

8. الاعتراف بدور جيبوتي: لقد حظيت المساهمة الكبيرة والمتوازنة لجمهورية جيبوتي والرئيس جيله في استضافة وتيسير الحوار بالاعتراف والإشادة من قبل قادة الصومال وأرض الصومال.