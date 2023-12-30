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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ليلة رأس السنة.. وتوجه مناشدة عاجلة للمواطنين

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية، والتي قد تكون كثيفة وتصل لحد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية  المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمال ووسط سيناء.

وأكدت “غانم”، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أنه يجب القيادة بهدوء تام أثناء أوقات تكون الشبورة المائية، واتباع جميع التعليمات المرورية، بجانب الاهتمام بنوعية الملابس وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر.

وشددت على ضرورة عدم الانخداع بالدفء خلال فترة النهار.
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن فرص الأمطار حتى يوم الأربعاء المقبل ستنحصر فقط في بعض المناطق من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، لافتة إلى أنه يوجد اعتدال في سرعات الرياح في جميع أنحاء الجمهورية.

طقس اليوم السبت

وذكرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائل للحرارة على المناطق الجنوبية، منوهة إلى اعتدال الأجواء في ليلة رأس السنة ووجود استقرار في الأحوال الجوية.

وأوضحت أنه خلال فترة الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تسجل العظمى 13 درجة مئوية وتسود أجواء من باردة لشديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية، حيث تتأثر الطرق بشبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب، خاصة في ساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:
العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 14
الإسكندرية 22 - 14
الإسماعيلية 23 - 12
الغردقة 25 -15
أسوان 26 - 13
سوهاج 23 - 11
المنيا 22 - 10

الأرصاد الأرصاد الجوية الشبورة المائية الامطار درجات الحرارة

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