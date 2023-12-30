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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عدد سكان العالم يرتفع بمقدار 75 مليون نسمة في 2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

ارتفع عدد سكان العالم بمقدار 75 مليون نسمة خلال عام 2023، وفي يوم رأس السنة الجديدة سيصل عدد سكان العالم إلى أكثر من 8 مليارات نسمة، وذلك وفقا للإحصاءات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي.

كان معدل نمو سكان العالم العام المنقضي أقل بقليل من 1%، وبلغ المعدل في الولايات المتحدة العام الماضي 0.53%، أي حوالي نصف الرقم العالمي.

وأضافت الولايات المتحدة 1.7 مليون نسمة لعدد سكانها، الذي سيبلغ في يوم رأس السنة الجديدة 335.8 مليون نسمة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وإذا استمرت الوتيرة الحالية حتى نهاية العقد، فقد يكون عقد 2020 هو الأبطأ نموا من حيث تزايد عدد السكان في تاريخ الولايات المتحدة.

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وفي بداية عام 2024، من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة ولادة واحدة كل تسع ثوان ووفاة واحدة كل 9.5 ثانية، ومع ذلك، فإن الهجرة سوف تمنع انخفاض عدد السكان.

كما أنه من المتوقع أن يضيف صافي الهجرة الدولية شخصا واحدا إلى سكان الولايات المتحدة كل 28.3 ثانية.

وقد يؤدي هذا المزيج من المواليد والوفيات وصافي الهجرة الدولية إلى زيادة عدد سكان الولايات المتحدة بمقدار شخص واحد كل 24.2 ثانية.

عدد سكان العالم رأس السنة الجديدة مكتب الإحصاء الأميركي الولايات المتحدة صافي الهجرة الدولية

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