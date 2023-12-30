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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نبيل الحلفاوي يتغزل ويشيد بنجم الأهلي علي معلول

صدى البلد

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة للاعب النادي الأهلي علي معلول.  

وكتب عبر منصة أكس: “‏المحترف الذي من فرط تفانيه جعل الأمر ملتبسا علينا فننسى أحيانا ولا نحسبه على المحترفين. بل ونستغرب ألا نرى اسمه في قائمة المنتخب”. 

وكشف أحمد حسام عوض عوض مجلس إدارة شركة الكرة بالاهلي، عن حقيقة قول مارسيل كولر المدير الفنى للقلعة الحمراء بأنه اكتفى من على معلول والسولية ورغبته بعدم التجديد لهما.

وقال أحمد حسام عوض خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير على قناة اون تايم سبورتس: "هل يُعقل أن يقول مدرب بحجم كولر في فريق مثل الأهلي عن لاعب بقيمة علي معلول إنه اكتفى منه، كل ده كلام ليس له أساس من الصحة، وخلينا نعقل اللى بنسمعه علشان نصدقه سواء على علي معلول أو السولية". 

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