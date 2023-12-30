لا داعي للقلق.. خبير في الأوبئة يزف بشري سارة بشأن متحور jn1

حرص الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة المواطنين على طمأنة الناس بشأن انتشار وخطورة متحور jn1 قائلا:" ليس خطيرا ولا يدعو للقلق".

وأوضح عنان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح ،المذاع على فضائية دي ام سي، تقديم الإعلامية هبة مجدي، الفارق بين الفيرس الاشرس والفيرس المنتشر، فالمتحور الاشرس يسبب دائما زيادة في حالات الإصابة بالفيرس ودخول المستشفيات.

وأردف أستاذ أقتصاديات الدواء وعلم أنتشار الأوبئة، أن هناك بعض الدراسات تشير الى ان متحور جي ان ون يصيب الجهاز التنفسي العلوي، خاصة لمرضي الصدر والحساسية وكبار السن والأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة، وممن يعانون من مشاكل الجهاز الهضمي كالاسهال واضطرابات المعدة، لافتا إلى أن هناك بعض التقارير الخاصة بوزارة الصحة التى تطمئن المواطنين بشأن المتحور جي إن ون.

بلاش تجمعات وتعامل عن قرب

ونصح الدكتور اسلام عنان بالبعد عن التجمعات والتجمهر، لافتا الى ضرورة ارتداء الكمامات.