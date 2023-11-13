عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معلومات صادمة|إسلام عنان يكشف حقيقة تخليق الفيروسات في العالم.. فيديو

الفيروسات
الفيروسات

علق الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على تصريحات بيل جيتس الرائد في علم المناخ الذي تحدث فيها عن انتشار أوبئة الفترة المقبلة.

وقال " عنان "، خلال حوار ببرنامج :" صالة التحرير"، على فضائية " صدى البلد "، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى ، أن لجنة الصحة العالمية خلال الفههترة الماضية أنشأت لجنة للحماية من الأوبئة القادمة.

ولفت إلى أن الأوبئة القادمة في العالم ليست الأولى والأخير، متابعاً أن كل كائن حي لديه فيروساته الخاصة. 

 

  انتشار أوبئة الفترة المقبلة


وتابع، أن مع انتشار المال بكثرة في العالم تنتشر الأوبئة بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن من الوارد جدا أن يكون هناك علاقة قوية بين تخليق الفيروسات في العالم وذلك نتيجة لتغيير السياسية الاقتصادية في العالم الفترة المقبلة.

واستطرد أن الحديث عن وجود تخليق للفيروسات في الفترة المقبلة للسيطرة على الاقتصاد في العالم من خلال حرب الفيروسات مجرد افتراض محل الدراسة.

اسلام عنان الفيروسات تخليق الفيروسات انتشار الأوبئة الاوبئة بيل جيتس المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

مفاجأة.. النيابة العامة تكشف شهادات مروجي الأكاذيب عن حفلة المنصورية

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل نهاية إسرائيل من علامات الساعة؟.. علي جمعة يروي تفاصيل زوالها من فلسطين

ترشيحاتنا

بيراميدز يُغري محمد حمدي لتجديد عقده

بعد مصرع ضابط وجندي.. ارتفاع قتلي جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 364 جنديا

رئيس هيئة إستاد القاهرة: سيتم إغلاق الملعب في هذا التوقيت

خطف واغتصاب وحفل صاخب..ماذا قالت النيابة في واقعة حفل فيلا المنصورية؟

صحف السعودية| توقعات بلقاء الملك تشارلز بالأمير محمد بن سلمان في كوب 28.. وقناصة إسرائيليون يقتلون المواطنين داخل مستشفى الشفاء بـ غزة

نجم الزمالك السابق: المجلس الإداري لديه أزمات عديدة.. والسيرة الذاتية القوية تحسم اختيار المدرب الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

طريقة عمل الكاتشب فى المنزل

بفستان ملفت.. أول صور من حفل زفاف ابنة شقيقة داليا البحيري

هل خضعت لعملية تجميل؟.. صور كارول سماحة قبل وبعد

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ