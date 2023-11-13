معلومات صادمة|إسلام عنان يكشف حقيقة تخليق الفيروسات في العالم.. فيديو

علق الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على تصريحات بيل جيتس الرائد في علم المناخ الذي تحدث فيها عن انتشار أوبئة الفترة المقبلة.

وقال " عنان "، خلال حوار ببرنامج :" صالة التحرير"، على فضائية " صدى البلد "، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى ، أن لجنة الصحة العالمية خلال الفههترة الماضية أنشأت لجنة للحماية من الأوبئة القادمة.

ولفت إلى أن الأوبئة القادمة في العالم ليست الأولى والأخير، متابعاً أن كل كائن حي لديه فيروساته الخاصة.

انتشار أوبئة الفترة المقبلة



وتابع، أن مع انتشار المال بكثرة في العالم تنتشر الأوبئة بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن من الوارد جدا أن يكون هناك علاقة قوية بين تخليق الفيروسات في العالم وذلك نتيجة لتغيير السياسية الاقتصادية في العالم الفترة المقبلة.

واستطرد أن الحديث عن وجود تخليق للفيروسات في الفترة المقبلة للسيطرة على الاقتصاد في العالم من خلال حرب الفيروسات مجرد افتراض محل الدراسة.