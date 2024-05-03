أبرزها فريد خميس.. الأوقاف تفتتح 19 مسجدا في الجمعة الأخيرة من شوال

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة الأخيرة من شوال 2024، 19 مسجدًا، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه، حتى تاريخه ( 942 ) مسجدًا منها (734) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(208) مساجد صيانة وتطويرًا.

افتتاحات المساجد في الجمعة الأخيرة من شوال 2024

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة 3/ 5/ 2024م مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وبين أن عمارة المساجد من عمارة الكون، وتعظيم عمارة المساجد من تعظيم شعائر الله (عز وجل)، وأننا بفضل الله (عز وجل) في مصرنا العزيزة في عصرها الذهبي في عمارة المساجد مبنى ومعنى، حيث بلغ ما تم تشييده أو إحلاله وتطويره أو تجديده وصيانته في العشر سنوات الأخيرة في عهد سيادة الرئيس ما يزيد على 11930 مسجدًا، على أحدث ما تكون العمارة فمسجد الصحابة في شرم الشيخ، ومسجد مصر ومركزها الثقافي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الفتاح العليم، ومسجد الماسة بالعلمين، كل هذه المساجد الكبرى التي بنيت في ربوع مصر، ومن أراد أن يقف على التطوير فليقم بزيارة إلى مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، أو مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، أو السيدة زينب (رضي الله عنها)، أو السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، أو مسجد الظاهر بيبرس، أو الحاكم بأمر الله، آلاف المساجد التي نسأل الله (عز وجل) أن يتقبلها، ثم تأتي عمارة المساجد معنى، فخطبة اليوم عن إتقان العمل، فالخطاب الديني ليس منفصلًا عن المجتمع، ودورنا عمارة الدنيا بالدين، ونؤكد على دعمنا للصناعة والاستثمار والعمل والإتقان والتعليم والثقافة، فلن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا، ولن نتفوق في أمور دنيانا إلا بالجهد والعرق والعمل والإتقان .

مساجد الجمعة الأخيرة من شوال 2024

وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 3/ 5 / 2024م عدد (11964) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و (269) مليون جنيه، فيما جاءت افتتاحات الجمعة الأخيرة من شوال 2024 كالتالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

م - المسجد وعنوانه

1. مسجد محمد فريد خميس – مدينة العاشر من رمضان

مديرية أوقاف شمال سيناء

م - المسجد وعنوانه

2. المسجد الكبير – مدينة الشيخ زويد

مديرية أوقاف أسيوط

م - المسجد وعنوانه

3. مسجد الرحمن البحري – قرية أمشول – مركز ديروط

4. مسجد سعد بن أبي وقاص – قرية بني رافع – مركز منفلوط

5. مسجد الرحمن – قرية الهدايا – مركز أسيوط

مديرية أوقاف الفيوم

م - المسجد وعنوانه

6. مسجد البدوي - الإعلام - الفيوم جنوب

7. مسجد الريان الشرقي - الشواشنة - يوسف الصديق

8. مسجد الرحمن - الشواشنة - يوسف الصديق

مديرية أوقاف المنيا

م - المسجد وعنوانه

9. مسجد علي بن أبي طالب – منشية الدهب – مركز المنيا

10. مسجد عمر بن عبد العزيز – عزبة جابر – مركز مغاغة

11. مسجد الحاج قطب – نجع قطب – شلقام – مركز بني مزار

مديرية أوقاف سوهاج

م - المسجد وعنوانه

12. مسجد عباد الرحمن – نجوع مازن شرق – دار السلام

13. مسجد التقوى – نجع بريدي – قرية الدويرات - المنشأة

مديرية أوقاف بني سويف

م - المسجد وعنوانه

14. مسجد الأماني – قرية 1 – مركز سمسطا

مديرية أوقاف البحيرة

م - المسجد وعنوانه

15. مسجد عمر بن الخطاب – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

م - المسجد وعنوانه

1. المسجد الجديد – الشلايلة – غرب بهجورة – نجع حمادي

مديرية أوقاف أسيوط

م - المسجد وعنوانه

2. مسجد بلال بن رباح – الدلجاوي - ديروط

مديرية أوقاف بني سويف

م - المسجد وعنوانه

3. مسجد السلام – قرية إفوة – الواسطى

مديرية أوقاف البحيرة

م - المسجد وعنوانه

4. مسجد النور – قرية كنيسة أورين – مركز شبرا خيت