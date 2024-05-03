عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أبرزها فريد خميس.. الأوقاف تفتتح 19 مسجدا في الجمعة الأخيرة من شوال

افتتاح مسجد محمد
افتتاح مسجد محمد فريد خميس في الجمعة الأخيرة من شوال 2024

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة الأخيرة من شوال 2024، 19 مسجدًا، منها 15  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه، حتى تاريخه ( 942 ) مسجدًا منها (734) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(208) مساجد صيانة وتطويرًا.

افتتاحات المساجد في الجمعة الأخيرة من شوال 2024

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة 3/ 5/ 2024م مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وبين أن عمارة المساجد من عمارة الكون، وتعظيم عمارة المساجد من تعظيم شعائر الله (عز وجل)، وأننا بفضل الله (عز وجل) في مصرنا العزيزة في عصرها الذهبي في عمارة المساجد مبنى ومعنى، حيث بلغ ما تم تشييده أو إحلاله وتطويره أو تجديده وصيانته في العشر سنوات الأخيرة في عهد سيادة الرئيس ما يزيد على 11930 مسجدًا، على أحدث ما تكون العمارة فمسجد الصحابة في شرم الشيخ، ومسجد مصر ومركزها الثقافي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الفتاح العليم، ومسجد الماسة بالعلمين، كل هذه المساجد الكبرى التي بنيت في ربوع مصر، ومن أراد أن يقف على التطوير فليقم بزيارة إلى مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، أو مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، أو السيدة زينب (رضي الله عنها)، أو السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، أو مسجد الظاهر بيبرس، أو الحاكم بأمر الله، آلاف المساجد التي نسأل الله (عز وجل) أن يتقبلها، ثم تأتي عمارة المساجد معنى، فخطبة اليوم عن إتقان العمل، فالخطاب الديني ليس منفصلًا عن المجتمع، ودورنا عمارة الدنيا بالدين، ونؤكد على دعمنا للصناعة والاستثمار والعمل والإتقان والتعليم والثقافة، فلن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا، ولن نتفوق في أمور دنيانا إلا بالجهد والعرق والعمل والإتقان . 

التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع موضوع خطبة الجمعة الأولى من ذي القعدة

خطيب الجامع الأزهر: حسن الخلق جوازُ عبورٍ إلى بركات الدنيا والآخرة

مساجد الجمعة الأخيرة من شوال 2024

وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 3/ 5 / 2024م عدد (11964) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و (269) مليون جنيه، فيما جاءت افتتاحات الجمعة الأخيرة من شوال 2024 كالتالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية
م - المسجد وعنوانه
1. مسجد محمد فريد خميس – مدينة العاشر من رمضان

مديرية أوقاف شمال سيناء
م - المسجد وعنوانه
2. المسجد الكبير – مدينة الشيخ زويد

مديرية أوقاف أسيوط
م - المسجد وعنوانه
3. مسجد الرحمن البحري –  قرية أمشول – مركز ديروط
4. مسجد سعد بن أبي وقاص – قرية بني رافع – مركز منفلوط
5. مسجد الرحمن – قرية الهدايا – مركز أسيوط

مديرية أوقاف الفيوم
م - المسجد وعنوانه
6. مسجد البدوي - الإعلام - الفيوم جنوب 
7. مسجد الريان الشرقي - الشواشنة - يوسف الصديق
8. مسجد الرحمن - الشواشنة - يوسف الصديق

مديرية أوقاف المنيا
م - المسجد وعنوانه
9. مسجد علي بن أبي طالب – منشية الدهب – مركز المنيا
10. مسجد عمر بن عبد العزيز – عزبة جابر – مركز مغاغة 
11. مسجد الحاج قطب – نجع قطب – شلقام – مركز بني مزار

مديرية أوقاف سوهاج
م - المسجد وعنوانه
12. مسجد عباد الرحمن – نجوع مازن شرق – دار السلام 
13. مسجد التقوى – نجع بريدي – قرية الدويرات - المنشأة

مديرية أوقاف بني سويف
م - المسجد وعنوانه
14. مسجد الأماني – قرية 1 – مركز سمسطا

مديرية أوقاف البحيرة
م - المسجد وعنوانه
15. مسجد عمر بن الخطاب – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود
ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا
م - المسجد وعنوانه
1. المسجد الجديد – الشلايلة – غرب بهجورة – نجع حمادي

مديرية أوقاف أسيوط
م - المسجد وعنوانه
2. مسجد بلال بن رباح – الدلجاوي - ديروط
مديرية أوقاف بني سويف
م - المسجد وعنوانه
3. مسجد السلام – قرية إفوة – الواسطى

مديرية أوقاف البحيرة
م - المسجد وعنوانه
4. مسجد النور – قرية كنيسة أورين – مركز شبرا خيت

الجمعة الأخيرة من شوال افتتاحات المساجد وزارة الأوقاف مساجد الجمعة الأخيرة من شوال 2024 مسجد محمد فريد خميس العاشر من رمضان عمارة المساجد مديرية أوقاف شمال سيناء مديرية أوقاف الشرقية مديرية أوقاف الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

خبير آثار يعلن مفاجأة .. هل عاش اليهود في مصر؟

موضوعات متعلقة

التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع موضوع خطبة الجمعة الأولى من ذي القعدة

خطيب الجامع الأزهر: حسن الخلق جوازُ عبورٍ إلى بركات الدنيا والآخرة

متى يقال لبيك اللهم لبيك في الحج ومتى يقطع الملبي تلبيته؟.. الإفتاء تجيب

وزير الأوقاف: دورنا عمارة الدنيا بالدين ولن نتقدم بدون اتقان العمل

ما الحكمة من تعاقب أشهر الحج بعد رمضان؟.. خطيب المسجد النبوي يجيب

خطيب المسجد الحرام: من تمام العبودية إحسان الظن بالله والثقة بأقداره

خطيب الجمعة الأخيرة من شوال: يكفي الأمين شرفًا أن شهد له الرسول بكمال الإيمان

ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة الأخيرة من شوال.. اغتنمها بـ4 كلمات نبوية

ترشيحاتنا

كينيا تعتزم إبرام صفقة أسلحة مع إسرائيل

لماذا يعقب رمضان أشهر الحج؟.. خطيب المسجد النبوي يكشف 5 أسباب

السفارة الروسية بالقاهرة تتهم بايدن بالتحريض على إنهاء حياة الفلسطينيين في غزة

سامح شكري يتوجه إلى جامبيا للمشاركة في الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامي

تشكيل الهلال لمواجهة التعاون في الدوري السعودي

البابا تواضروس يصلي الجمعة العظيمة في الكاتدرائية بالعباسية|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة كريم فهمي تبهر متابعيها بفستان لافت | شاهد

هؤلاء ممنوعون من الرنجة في شم النسيم

طريقة عمل فطائر يونانية.. جديدة ولذيذة

موقف طريف من نقار خشب يقرع جرس منزل دون توقف.. شاهد

فيديو

بعد إجرائه عملية جراحية.. الأطباء يمنعون فنانا شهيرا من الكلام

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ