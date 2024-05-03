عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون يهددون باستهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل

صدى البلد

أصدر الحوثيون، الجماعة اليمنية، تحذيراً صارخاً، وهددوا بمهاجمة أي سفينة تتوقف في إسرائيل. ويأتي هذا التصعيد الأخير وسط الصراع المستمر في قطاع غزة وما تعتبره المجموعة عدوانًا من إسرائيل والولايات المتحدة.

توعد البيان الرسمي للقوات المسلحة اليمنية المنسوب للقائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، باستهداف السفن المخالفة لحظر الملاحة الإسرائيلي والمتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة. ويمثل هذا الإعلان بداية ما أسموه بالمرحلة الرابعة من التصعيد تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية استعدادها لفرض عقوبات شاملة على السفن والشركات المشاركة في تزويد الموانئ الفلسطينية المحتلة. ويتعهدون بمنع هذه السفن من المرور عبر منطقة عملياتها، بغض النظر عن جنسيتها أو وجهتها.

تأتي هذه الخطوة في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي المتصور ضد رفح والسكان الفلسطينيين الأوسع. وأكد البيان أن القوات المسلحة اليمنية ستستمر في التصعيد حتى توقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

وفي حين أن تفاصيل كيفية تنفيذ التهديد لا تزال غير واضحة، فإن إعلان الحوثيين يضيف بعداً جديداً إلى الديناميكيات المعقدة في المنطقة. وهو يؤكد على الترابط بين الصراعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإمكانية تأثير الجهات الفاعلة الإقليمية على الأحداث خارج حدودها المباشرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

خبير آثار يعلن مفاجأة .. هل عاش اليهود في مصر؟

ترشيحاتنا

كينيا تعتزم إبرام صفقة أسلحة مع إسرائيل

لماذا يعقب رمضان أشهر الحج؟.. خطيب المسجد النبوي يكشف 5 أسباب

السفارة الروسية بالقاهرة تتهم بايدن بالتحريض على إنهاء حياة الفلسطينيين في غزة

سامح شكري يتوجه إلى جامبيا للمشاركة في الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامي

تشكيل الهلال لمواجهة التعاون في الدوري السعودي

البابا تواضروس يصلي الجمعة العظيمة في الكاتدرائية بالعباسية|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة كريم فهمي تبهر متابعيها بفستان لافت | شاهد

هؤلاء ممنوعون من الرنجة في شم النسيم

طريقة عمل فطائر يونانية.. جديدة ولذيذة

موقف طريف من نقار خشب يقرع جرس منزل دون توقف.. شاهد

فيديو

بعد إجرائه عملية جراحية.. الأطباء يمنعون فنانا شهيرا من الكلام

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ