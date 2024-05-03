القضاء على البيروقراطية.. 6 مطالب للصحفيين العرب من الحكومات

يطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بتحرير الصحافة والإعلام من البيروقراطية الحكومية نتيجة القيود المشددة والعقوبات السالبة للحرية ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحافة 3 مايو وعيد الصحافة العربية 6 مايو.



أشاد مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب بالمواقف المشرفة للنقابات والمنظمات الصحفية الأعضاء فى الاتحاد بالبلاد العربية دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير ، كما حذر دخول الصحافة العربية فى بعض البلدان العربية خلال الفترة الأخيرة فى مراحل الإختناق نتيجة القيود المشددة للحريات والعقوبات السالبة للحرية .



وقال إن جرائم قتل الصحفيين وإحتجازهم وخطفهم خلال أداء عملهم ، كما هو الحال حالياً فى قطاع غزة والضفة الغربية . يشكل جريمة ضد الإنسانية ، فضلاً عن كونها إنتهاك صارخ للحرية والمبادئ الديمقراطية والقانون الدولي وإتفاقيات جنيف الأربع .



وبمناسبة اليوم العالمي للصحافة 3 مايو وعيد الصحافة العربية 6 مايو يطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بما يلى : -

- الإسراع بإطلاق حرية الصحافة والرأي والتعبير لتكون مقدمة حقيقية للإصلاح الشامل .

- تطهير القوانيين والتشريعات العربية من العقوبات السالبة للحرية وإسقاط عقوبة الحبس فى قضايا الرأي والنشر . وتحرير الصحافة ووسائل الإعلام من السيطرة الحكومية وإطلاق حرية إصدار الصحف وتأسيس المنظمات الإعلامية المستقلة والحرة .

- تدعيم المنظمات النقابية للصحفيين والإعلاميين العرب وحمايتها من الإختراق وكفالة حريتها وإستقلاليتها ضماناً لحماية الصحفيين .

- إعتبار جرائم القتل والخطف والإختفاء القسري للصحفيين من الجرائم ضد الإنسانية وتقديم مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية .

والاتحاد العام للصحفيين العرب يؤكد بهذه المناسبة على تصميمه على المضي قدماً في خوض معركة الحريات عموماً وحرية الصحافة خصوصاً