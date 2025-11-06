حذر تكتيكي وإصابة الدباغ .. الزمالك وبيراميدز بلا أهداف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

شهدت الدقيقة 42 من عمر الشوط خروج عدي الدباغ لاعب الزمالك للإصابة، ودخول أحمد شريف بديلًا له.

سيطر التعادل على مجريات النصف الأول من المباراة، حيث بدأ الزمالك اللقاء بضغط هجومي عالٍ على دفاعات بيراميدز، في محاولة لاستخلاص الكرة مبكرًا وإجبار لاعبي السماوي على ارتكاب الأخطاء في مناطقهم الدفاعية.

في المقابل، اعتمد بيراميدز على بناء اللعب من الخلف عبر الحارس أحمد الشناوي، مع تنظيم الهجمات تدريجيًا نحو مرمى الأبيض.

انحصر اللعب في وسط الملعب معظم فترات الشوط الأول دون فرص تهديفية خطيرة، وسط التزام تكتيكي واضح من الفريقين وحذر دفاعي متبادل.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود بنتايج – ناصر ماهر

خط الهجوم: عمرو ناصر – عدي الدباغ

البدلاء: مهدي سليمان – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق – سيف جعفر – عبد الله السعيد – أحمد حمدي – شيكو بانزا – أحمد شريف – سيف الجزيري

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – كريم حافظ – محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

البدلاء: محمود جاد – علي جبر – أحمد توفيق – محمود دونجا – عبد الرحمن مجدي – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا – محمد رضا بوبو – مروان حمدي