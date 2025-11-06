قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الخليج يكتسح الحزم برباعية في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري السعودي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

نجح فريق الخليج في تحقيق فوزًا عريضًا خارج الديار بعدما تغلب على مضيفه الحزم بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

بدأ الخليج المباراة بقوة وفرض سيطرته الهجومية منذ الدقائق الأولى، ليتمكن اليوناني كونستانتينوس فورتونيس من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثامنة، قبل أن ينجح الحزم في إدراك التعادل عن طريق البرتغالي فابيو مارتينيز في الدقيقة 38.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، استعاد الخليج تقدمه مجددًا بهدف جميل أحرزه اليوناني يورغوس ماسوراس في الدقيقة (45+1)، ليخرج الفريق متقدمًا بهدفين مقابل هدف مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل الخليج تفوقه رغم تعرضه لحالة طرد أجبرته على إكمال المباراة بعشرة لاعبين، إلا أن الإسباني باولو فيرنانديز وسّع الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 58، قبل أن يعود ماسوراس ليختتم الرباعية في الدقيقة 75 مؤكدًا تفوق فريقه الكامل في اللقاء.

وبهذا الانتصار، رفع الخليج رصيده إلى 14 نقطة ليواصل تقدمه في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الحزم عند 6 نقاط، مواصلًا نتائجه المتذبذبة منذ بداية الموسم.

فريق الخليج الخليج الحزم دوري روشن السعودي للمحترفين

