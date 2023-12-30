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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يعود لعصر العثمانيين.. الاحتلال يدمر حمام السمرا الأثري في حي الزيتون شمال غزة

صدى البلد

أكد الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أن قوات الدفاع الإسرائيلية ضربت حمامًا يعود تاريخه إلى العصر العثماني منذ قرون عندما استهدفت 'فرقة تابعة لحماس' في منتصف ديسمبر.

حمام السمرا، في حي الزيتون شمال غزة، قيل أنه تم بناؤه في القرن الرابع عشر وكان الحمام العام الوحيد في قطاع غزة. وقد تم تدميره في غارة جوية إسرائيلية في 15 ديسمبر/كانون الأول، حسبما قال مالكه، سليم الوزير، لشبكة CNN.

“تمركزت خلية إرهابية تابعة لحماس في المبنى المذكور والذي كان يحتوي أيضًا على شبكة من الأنفاق الإرهابية. ضرب الجيش الإسرائيلي الهدف الإرهابي باستخدام ذخائر دقيقة مع تقليل الأضرار التي لحقت بالأشخاص غير المتورطين”.


وقال مالك الحمام لـCNN، إن الحمام شهد تجديدات سنوية خلال شهر رمضان منذ عام 1999، مضيفًا أنه يأمل في إعادة بناء الحمام يومًا ما.

حي الزيتون خلية إرهابية شبكة CNN شبكة من الأنفاق غارة جوية إسرائيلية قوات الدفاع الإسرائيلية قوات الدفاع

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