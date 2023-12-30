تحصيل دراسي من الدرجة الأولى .. خبراء يضعون روشتة نفسية مذهلة للطلاب قبل الامتحانات

امتحانات النقل لطلاب المدراس تقترب مع حلول شهر يناير؛ حيث يستعد طلاب النقل من الشهادة الابتدائية والاعدادية وطلاب الصف الاول والثاني الثانوي لامتحانات منتصف العام، ولكن كثيرين من الطلاب لم يستعدوا نفسيا لها.



قال الدكتورة امل شمس استاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن دور الاسرة في الوقت الحالي هو الأهم لتأهيل الطالب نفسيا دون الضغط عليه وجعل أجواء مناسبة للمذاكرة داخل المنزل مؤكدة علي ضرورة تحفيز الطلاب بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية والبعد عن السلبيات بشكل قاطع قبل امتحانات الثانوية العامة .

وأضافت امل شمس خلال تصريحاتها لـ صدى البلد انه يجب علي الطالب تنظيم وقت النوم والمذاكرة دون النظر الي أي معوقات توجد من حوله .

وأكدت شمس، أنه مازال يوجد وقت كافي لطلاب النقل لمراجعة المناهج مرة ثانية وثالثة أيضا مؤكدة على بدء مذاكرة السهل ثم الصعب .

ليلة الامتحان

قدمت الدكتورة امل شمس عدة نصائح لمراجعة ليلة الامتحان:

1_ اختيار مكان هادئ للمذاكرة

2_البعد عن التوتر والقلق

3_ مراجعة المادة الدراسية

4_التسميع الشفوي والتحريري

5_الحرص على تناول وجبة الإفطار في الصباح

6_ افضل وقت للمذاكرة في الصباح الباكر

7_ عدم الافراط في المنبهات

8_اخذ وقت كافي من الراحة



الاستعداد للامتحانات يمكن التخلص من التوتر والقلق عن طريق اتباع هذه الخطوات:

• درب نفسك على إجابة الامتحانات السابقة للتعرف على شكل الامتحانات وكيفية الإجابة عليها.

• احرص على الحصول على فترات راحة قصيرة بين أوقات المذاكرة، لإعادة تنشيط ذهنك.



• اطلب المساعدة من عائلتك وأصدقائك في مراجعة المواد الدراسية.

• استخدام وسائل للمراجعة متنوعة من إرشادات سمعية أو مرئية.

• خصص وقت للراحة والاسترخاء وقضاء وقت مع العائلة.

• اهتم بامتحانات المواد التي يكون لها أكبر قدر من الدرجات.

• حافظ على هدوئك وحاول أن تتنفس بعمق.

ومن جانبه وقال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، أن العامل النفسي للطلاب من أهم الأشياء التي يجب أن نهتم بها، خلال فترة الامتحانات.

وأكد مجدي حمزة خلال تصريحاتها لصدي البلد، إنه يجب على جميع طلاب الابتعاد عن جميع الأخبار السلبية التي تذاع عبر التليفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز في مستقبلهم، بالإضافة إلى ضرورة التواصل مع المدرسين والطلاب المتميزين من زملائهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفون المحمول، ولابد من متابعة دورية بشكل مستمر من الآباء، وهنا وجود الأب في هذه الحالة ضروري للغاية لأنه في حالة وجوده يكون معدل الالتزام أكثر.



وأردف أن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال، هي "تحديد هدف لكل طالب- ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب أولا بأول، وعند انتهاء كل درس- والتعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته"؛ ليتحقق الهدف الأساسي، وهو التعلم، ونجاح العملية التعليمية.



وأوضح، أهم دور في نجاح الأبناء هم الآباء وخاصة الأم يجب متابعتها لأبنائها باستمرار والتحفيز والتشجيع سوف يعطي لهم طاقة إيجابية تجعل الحالة المزاجية مرتفعة وتساعدهم على المذاكرة.

وأشار إلى أنه لا يوجد عدد ساعات للمذاكرة والتحصيل مثالية للاستيعاب، ومن أفضل الأوقات التي يذاكر فيها الطالب هي قبل النوم حتى تثبت المعلومات.



وتابعت أن أحد أهم الخطوات أن ينظم الطالب جدول أو قائمة مهام محدد بها كل ما على الطالب إنجازه، كما تتضمن فترات تناول الطعام، وأوقات الراحة وهو ما يساعد الطالب للحفاظ على الوقت وتوظيفه وفقا لأولويات المرحلة الدراسية الخاصة به، وكلما التزم الطالب بما حدده في الجدول، كلما كانت استفادته أكبر.

كيفية الاستعداد للامتحانات

للاستعداد للامتحانات ينصح باتباع الخطوات التالية لضمان الحصول على أعلى الدرجات:

1. إدارة الوقت

يعتبر إدارة الوقت عند التحضير للامتحانات هي سر النجاح والتفوق، حيث يسهل تنظيم الوقت من وضع خطة زمنية للمذاكرة.

2. وضع جدول للمراجعة

من الضروري الانتباه إلى وضع جدول زمني قابل للتطبيق لمراجعة جميع المواد، على أن يتخلله أوقات للراحة، للمساهمة في تنشيط العقل. بالإضافة إلى التخلص من المشتتات لتسهيل استرجاع الدروس.

لهذا يجب التخلص من أي مشتت قد يؤثر على أداء الطالب مثل الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة التلفزيون أو التحدث مع الأصدقاء وغيرها.



3. مراجعة الملاحظات الجانبية للمدرسين

يحرص العديد من المدرسين على إعطاء بعض الملاحظات الخاصة بالامتحانات أثناء شرح الدروس خلال السنة الدراسية، مثل شكل بعض الأسئلة التي يمكن أن تأتي في الامتحان والإجابة النموذجية لها، وتخيل مبدئي للامتحان.

لهذا يكون من الضروري مراجعة هذه الملاحظات قبل الامتحان.

4. الحصول على عدد ساعات كافية من النوم والتغذية الجيدة

مهم نعرف أن الاهتمام بالحصول على القدر الكافي من ساعات النوم يساعد على تخزين المعلومات بشكل فعال.

لهذا تكون من العادات الجيدة التي يجب تطبيقها في هذه الفترة هو النوم الجيد وممارسة التمارين الرياضية.

مع اتباع نظام غذائي صحي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية من مضادات أكسدة وكربوهيدرات وألياف وخضروات وفاكهة لزيادة التركيز وتعزيز عملية الحفظ.

