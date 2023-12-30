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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البابا تواضروس: بيت العائلة مؤسسة بين الأزهر والكنيسة ولها دور في استقرار المجتمع

صدى البلد

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن هجمات الإرهاب وبناء الكنائس كانا أكبر تحدِ له منذ جلوسه على "الكرسي البابوي".

 

وأكد قداسة البابا تواضروس خلال حواره مع برنامج “ المساء مع قصواء” المذاع عبر قناة “سى بى سى” تقديم الإعلامية قصواء الخلالى، أن التعليم في الكنيسة كان من التحديات الكبيرة منذ توليت المسئولية في 2012 ونجحنا في تطويره بعمل لجان متخصصة كل 3 سنوات.

 الفكر السليم 


وتابع قداسة البابا تواضروس: نتبنى الفكر السليم تجاه "المثلية الجنسية" من خلال التعليم في الكنيسة وننظر لها بصور الخطيئة التي تحتاج إلى التوبة أو المرض الذي يحتاج إلى العلاج..

وأضاف البابا تواضروس: تجمعني صداقة بالإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف قائمة على المشاعر الحقيقية وتبادل الزيارات و"بيت العائلة" مؤسسة بين الأزهر والكنيسة ولها دور في استقرار المجتمع.

وأكد قداسة البابا تواضروس: تقبل الآخر يقوم على محبته والحوار معه والاختلاف شكل من أشكال التنوع يجب احترامه حتى لو كان مخالفًا للمعتقدات.

 

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