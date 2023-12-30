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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني: المسرح بحاجة للمزيد من الرعاية والدعم .. فيديو

صدى البلد

تحدث الناقد الفني عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن الأزمات التي تواجه المسرح في مصر.

 

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قال عصام زكريا  في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  المسرح أصبح لا يغطي تكاليفه بشكل كبير ".

أضاف عصام زكريا:" المسرح لا يوفر إيرادات تعوض ما ينفق عليه حتى وإن كانت المسرحية عليها إقبال جماهيري ".

تابع عصام زكريا:" من النادر تواجد مسرحية قادرة على تغطية تكاليف المسرحية من ناحية تكاليف الإنتاج وأجور الممثلين وإيجار المسرح ".

أكمل عصام زكريا:" المسرح في مصر بحاجة إلى المزيد من الرعاية والدعم من اجل النهوض به".

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