ناقد فني: المسرح بحاجة للمزيد من الرعاية والدعم .. فيديو

تحدث الناقد الفني عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن الأزمات التي تواجه المسرح في مصر.

قال عصام زكريا في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المسرح أصبح لا يغطي تكاليفه بشكل كبير ".

أضاف عصام زكريا:" المسرح لا يوفر إيرادات تعوض ما ينفق عليه حتى وإن كانت المسرحية عليها إقبال جماهيري ".

تابع عصام زكريا:" من النادر تواجد مسرحية قادرة على تغطية تكاليف المسرحية من ناحية تكاليف الإنتاج وأجور الممثلين وإيجار المسرح ".

أكمل عصام زكريا:" المسرح في مصر بحاجة إلى المزيد من الرعاية والدعم من اجل النهوض به".