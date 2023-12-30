أخبار الفن.. إدمان إليسا.. سر زواج ثراء جبيل بأمريكا.. غضب رانيا يوسف من أسما إبراهيم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

إدمان وسرطان.. سر خطير عن إليسا في فيلم وثائقي حول حياتها| فيديو

كشف البرومو الترويجى لفيلم it's OK الذى يروح قصة حياة النجمة اللبنانية إليسا، عن كثير من حياتها العملية والشخصية، والذى من المقرر عرضه فى 25 يناير المقبل.

وأكثر الأسرار التى كشفت عنها إليسا فى البرومو الدعائى لفيلمها الوثائقي، والتى حظيت باهتمام كبير من جانب جمهورها، هو قصة إدمانها للأدوية النفسية ومضادات الاكتئاب.

إيرادات الأفلام.. محمد إمام ينتصر على الجميع.. وبيومى فؤاد يهدد أكرم حسنى

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين عدد من الأفلام السينمائية منها “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي فوي" و “ بلوموندو”، و“البعبع” و"الخميس اللى جاى"، و"سنة أولى خطف"، كما عرض مؤخرا فيلمى شماريخ وأبو نسب.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر أمس، السبت، 2.099.85 جنيه وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

بعد اختيارها ضمن أجمل 100 وجه.. 25 صورة للفنانة مى عمر تثير الجدل

جاء اختيار مى عمر ضمن أجمل 100 وجه امر أسعدها ولذلك نرصد 25 صورة تبرز جمال مى عمر وأثارت إعجاب جمهورها أيضا.

مى عمر

ونشرت الفنانة مى عمر تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بشأن اختيارها كأجمل 100 وجه.

لجأت إلى طبيب نفسي ..فيفى عبده تكشف كواليس "حزمنى يا" ومطربها المفضل

كشفت الفنانة فيفى عبدة عن بعض تفاصيل أعمالها وحياتها الشخصية وسر لجوئها إلى طبيب نفسى فى الفترة الأخيرة وذلك خلال تواجدها فى برنامج مساء الإمارات للاعلامى عبد العزيز أحمد.

أبناء النجوم يثيرون الجدل في أول ظهور| بنت ماجدة زكي تخطف الأضواء.. ابن الفيشاوى يحتفل معه بالكريسماس.. وبنات عبلة كامل يحدثن ضجة

أثارت ابنة ماجدة زكى وكمال ابو ريه حالة من الجدل فى أول ظهور لها وهو الأمر الذى أعاد للجمهور صور أبناء الفنانين الذين أثاروا جدل فى أول ظهور لهم وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

غضب رانيا يوسف ورسالة عتاب على واتساب.. أسما إبراهيم تكشف أسرار حلقة محمد مختار

كشفت الإعلامية أسما إبراهيم عن تفاصيل غضب رانيا يوسف بعد ظهور طليقها المنتج محمد مختار فى برنامج "حبر سرى" والذى كشف كثير من التفاصيل عن أزمته مع رانيا يوسف ورسالة العتاب.

وقالت أسما إبراهيم فى ندوة صدى البلد: عندما تم إذاعة حلقة الفنانة رانيا يوسف التى أثارت ضجة كبيرة حدثتنى الفنانة نادية الجندى وطلبت منى أن استضيف المنتج محمد مختار رغبة منه فى الرد على اتهامات رانيا يوسف وقبلت بهذا الأمر عملا بمبدأ المساواة وحق الرد.

سر زواج ثراء جبيل فى أمريكا.. تفاصيل

نشرت الفنانة ثراء جبيل مقطع فيديو تكشف فيه عن تفاصيل زواجها فى أمريكا، وسبب هذا القرار، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلقت ثراء جبيل قائلة: “بعد ما مختار جاتله منحة فولبرايت وعشان هيقعد سنتين، قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي.. في الكريسماس 25/12/2023.. وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر”.