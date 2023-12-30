محافظ الغربية يفتتح جامع الأمير زهير بسوق اللبن بالمحلة

افتتح الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم مسجد الأمير زهير بسوق اللبن بالمحلة الكبرى ، بحضور النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب ،النائب احمد البرلسي عضو مجلس النواب ،الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

وأدى المحافظ صلاة العشاء بالمسجد مع اهالي المنطقة عقب افتتاحه، مشيدا بدور الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة مع الدولة، مشيراً إلى حرص الدولة على تشييد وتطوير دور العبادة بالمشاركة مع الأهالي للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية في مختلف مراكز المحافظة.



كما استمع محافظ الغربية والحضور لفاصل من الإبتهالات والمدائح النبوية .

واوضح الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الاوقاف بالغربية ان مسجد الامير زهير يعد من المساجد الاثرية فقد تم تأسيسه عام ٨٢٦ هجريا ويقع على مساحة ٨٠٠ متر وهو مكون من طابقين وتم تصميمه بتكلفة تبلغ ١٣ مليون جنيه وتم ترميمه من خلال المشاركة المجتمعية.