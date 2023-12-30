عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح جامع الأمير زهير بسوق اللبن بالمحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

افتتح الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم مسجد الأمير زهير بسوق اللبن بالمحلة الكبرى ، بحضور النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب ،النائب احمد البرلسي عضو مجلس النواب ،الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا..صور

وأدى المحافظ صلاة العشاء بالمسجد مع اهالي المنطقة عقب افتتاحه، مشيدا بدور الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة مع الدولة، مشيراً إلى حرص الدولة على  تشييد وتطوير دور العبادة بالمشاركة مع الأهالي للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية في مختلف مراكز المحافظة.


كما استمع محافظ الغربية والحضور لفاصل من الإبتهالات والمدائح النبوية .

 

محافظ الغربية يوجه بغلق وتشميع 29 منشأة مخالفة لمواعيد العمل المقررة رسميا

واوضح الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الاوقاف بالغربية ان مسجد الامير  زهير يعد من المساجد الاثرية فقد تم تأسيسه عام ٨٢٦ هجريا ويقع على مساحة ٨٠٠ متر وهو مكون من طابقين وتم تصميمه بتكلفة تبلغ ١٣ مليون جنيه وتم ترميمه من خلال المشاركة المجتمعية.

الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي التثقيفية الاجتماع الدوري المجتمعية المجتمع المدن المجتمع المدني المشاركة المجتمعية المساجد الأثرية جامعة طنطا طارق رحمي محافظ الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

ترشيحاتنا

البابا تواضروس: ما يحدث في غزة ليس صراعا دينيا والدين منه براء

نتنياهو يهدد حزب الله اللبناني باندلاع معارك لم يرى مثلها من قبل

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق

نتنياهو يزعم: القضاء على 8000 مقاتل في حماس.. والحرب ستستمر لعدة أشهر

دعاء نهاية العام ورأس السنة.. أفضل 310 أدعية مستجابة وهذه الصلاة تمحو ذنوبك

إعفاء من الضريبة الجمركية .. مزايا لـ ذوى الإعاقة بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

قبل انفصالهما.. صور أشعلت مواقع التواصل لـ أيمن بهجت قمر وزوجته

بفستان ملفت.. زوجة رامى عياش تخطف الأنظار بجمالها

طريقة عمل العدس بالطشة| غير تقليدية وشهية

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ