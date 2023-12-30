وزير المالية الإسرائيلي: لن أرسل شيكل واحد إلى غزة

أكد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أنه طالما كان وزيرا للمالية؛ فلن يذهب شيكل واحد إلى قطاع غزة.

وقال الوزير المتطرف، خلال مقابلة أجريت معه، مساء اليوم السبت، إنه في رأيه يجب على إسرائيل أن تسيطر بشكل كامل على غزة، مضيفا: “لا يمكن السيطرة على غزة في اليوم التالي إلا من خلال إسرائيل”.

ووفقا له، يجب على إسرائيل أن تركز جهدا على تشجيع الهجرة، قائلا: "يجب على إسرائيل أن تشجع الهجرة الطوعية بين سكان غزة. ابحث عن الدول التي ستكون مستعدة لاستقبالهم وشجع الهجرة الطوعية".

وأشار الوزير المتطرف خلال المقابلة إلى دخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة، موضحا: "إن دخول شاحنات الوقود إلى غزة، أمر خطير، وفي رأيي خاطئ، لكنني لا أدير الحكومة وحدي".