حلويات رأس السنة .. طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة زي المحلات

إذا كنتي تودين تقديم حلويات مختلفة وغير مكلفة بيوم رأس السنة نقدم لكي اليوم طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة.



المكونات

لعمل الطبقة الأولى:

ظرفان من البسكويت.

100 جرام من الزبدة، أي ما يعادل نصف القالب.

كمية قليلة من الزيت.

لعمل الطبقة الثانية:

علبة زبادي على أن يكون حليباً بقرياً.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الحليب البودرة.

أربعة حبات من جبنة الكيري.

لعمل الطبقة الثالثة:

علبة قشطة.

ربع كوب من الحليب.

ربع كوب من السكر.

بيضة.

نصف كوب من السميد.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

طريقة التحضير

تذوب الزبدة والزيت مع بعضهما البعض في وعاء مناسب، ويطحن البسكويت جيداً، ويوضع مزيج الزبدة والزيت فوق البسكويت، حتى يتشربه بشكلٍ كامل، ثم يدهن طبق البايركس ببعض الزيت، ويُمد في طبق بايركس متناسق، وتضغط وترص جيداً. تخلط جميع مقادير الطبقة الثانية مع بعضها البعض جيداً، وتوضع فوق طبقة البسكويت. توضع في الفرن على نار هادئة، حيث تحتاج لربع إلى ثلث ساعة، وبعدها تخرج من الفرن.

تحضر مقادير الطبقة الثالثة، حيث تخلط جميع مقادير الطبقة الثالثة مع بعضها البعض، وتسكب فوق الطبقة الثانية. توضع في الفرن على الرفّ الأخير، حتى تكون قريبة من النار في الأعلى، مع مراعاة أن تكون الحرارة هادئة، وذلك لأن الهدف هو أن يتغير لون الوجه فقط، فالطبقة العلوية ناضجة ولا تحتاج سوى إلى التحمير قليلاً. تخرج من الفرن، وتترك قليلاً، وتدهن يفرشاة بالشربات ومن ثم تقطع وتقدم ساخنة أو دافئة او ندخلها الثلاجة حسب الرغبة. يمكن تزيين سطح التشيز بسبوسة بالمكسرات اللذيذة، من خلال نثر الفستق الحلبي المطحون، أو وضع اللوز المبشور، أو الصنوبر حسب الرغبة.