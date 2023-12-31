عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القصير يدعو العاملين لبذل المزيد من الجهد لتطوير القطاع الزراعي

وزير الزراعة
وزير الزراعة

هنأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته لهم ولاسرهم، ولجميع المصرين كل خير وسعاده وتقدم.

وتقدم القصير  بكل التهنئه للعاملين بالوزارة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعيا الله عز وجل ان يكون عام خير وسعاده ورخاء على مصر والمصريين جميعا ، وعلى الأمتين العربية والاسلاميه فى ظل القياده السياسيه الحكيمه لمصرنا العزيزه.

تطوير القطاع الزراعي


ودعا وزير الزراعة، كافة قيادات الوزارة والعاملين بها، وفي قطاعاتها وهيئاتها المختلفة، لبذل المزيد من الجهد والعمل المخلص والجاد، للارتفاع بمعدلات الاداء، والتغلب على كل التحديات والمشاكل التى تواجه القطاع الزراعى، وتحقيق معدلات نمو اكثر ايجابيه تصب فى رفع مستوى منظومه الامن الغذائي.

وزير الزراعة أقباط مصر العام الميلادي القيادة السياسية الوزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

تعديل الأسعار| الحكومة تفجر مفاجأة بعد ساعات من قرار السلع الاستراتيجية

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

ترشيحاتنا

الأسواق اليوم.. البطاطس تتراجع والبصل والطماطم يرتفعان

القصير يدعو العاملين لبذل المزيد من الجهد لتطوير القطاع الزراعي

بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء «فيديوجراف»

البحرية البريطانية: تلقينا تقريرًا لحادث يبعد 55 ميلاً جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني

هل سيتوقف الحوثيون عن استهداف الاحتلال؟ قائد أمريكي يجيب

سقوط ضحايا في انفجار قنبلة استهدفت مركز شرطة بباكستان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة الزمالك وأوفا.. ماذا قال شوبير عن طلب انضمام نجله للقلعة البيضاء؟

طريقه عمل الحلاوة الطحينية

إطلالة شتوية كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

غضبت من السؤال.. أسما إبراهيم ترد على منة شلبي بسبب ريهام عبد الغفور

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ