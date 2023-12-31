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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ببداية العام الجديد

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن وجود الشبورة المائية التي تصل لحد الضباب، طبيعي في مثل هذا الوقت من العام، خاصة بعد انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، إن الأجواء خلال فترة النهار ستكون مائلة للدفء بأغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الأجواء الدافئة ستكون موجودة خلال هذا الأسبوع.

 

سقوط للأمطار

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شهر يناير سيسجل درجات حرارة منخفضة، مؤكدة أن اليوم كان هناك سقوط للأمطار على المحافظات الساحلية، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية.

درجات الحرارة منار غانم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشبورة المائية محافظات الجمهورية

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