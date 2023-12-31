يعيش أفضل حالاته|ماذا قال عماد المندوه عن استبعاد «دونجا» من منتخب مصر؟

أكد عماد المندوه، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، أن نبيل عماد "دونجا"، لاعب خط وسط الفريق الأبيض، يقدم أداء مميزًا مع القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وقال المندوه في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "دونجا يعيش أفضل فتراته مع الزمالك ومع ذلك تم استبعاده من جانب البرتغالي روي فيتوريا وهذا أمر أدهشني للغاية لأن دونجا لاعب يمتلك إمكانيات بدنية وفنية هائلة وعاد إلى مستواه المميز".

وأضاف: "هناك حسابات فى اختيارات فيتوريا لقائمة منتخب مصر النهائية لأمم أفريقيا، والمدرب البرتغالي اختار لاعبين لا يشاركون مع أنديتهم، ومنتخب مصر سيحصل على بطولة كأس الأمم".