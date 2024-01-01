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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للنشر 5 صباحا..في فئة ال 1000 جنيه.. أرخص موبايل Nokia في مصر بكاميرا ممتازة

في فئة ال 1000 جنيه..أرخص
في فئة ال 1000 جنيه..أرخص موبايل Nokia في مصر بكاميرا ممتازة

يعد أرخص هاتف نوكيا هو Nokia C1 Plus، والذي يبلغ سعره 1,750 جنيها مصريا.

ويأتي الهاتف Nokia C1 Plus بشاشة مقاس 5.45 بوصة ومعالج Unisoc SC7331E وذاكرة وصول عشوائي 1 جيجابايت وذاكرة تخزين 16 جيجابايت.

 يحتوي الهاتف Nokia C1 Plus  على كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل. يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 11 Go Edition.

أرخص 3 موبايلات Nokia في مصر لعام 2023

في فئة ال 1000 جنيه..أرخص موبايل Nokia في مصر بكاميرا ممتازة

 

مواصفات Nokia C1 Plus بالتفصيل

 

• الشاشة: LCD مقاس 5.45 بوصة، بدقة 960 × 480 بكسل

• المعالج: Unisoc SC7331E

• الذاكرة العشوائية: 1 جيجابايت

• الذاكرة التخزينية: 16 جيجابايت

• الكاميرا الخلفية: 5 ميجابكسل

• الكاميرا الأمامية: 2 ميجابكسل

• نظام التشغيل: Android 11 Go Edition

• البطارية: 2500 مللي أمبير

في فئة ال 1000 جنيه..أرخص موبايل Nokia في مصر بكاميرا ممتازة

إذا كنت تبحث عن هاتف محمول بسعر رخيص وإمكانيات محدودة، فإن Nokia C1 Plus خيار جيد.

Nokia Nokia C1 Plus Android مواصفات Nokia C1 Plus أرخص هاتف نوكيا نوكيا

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