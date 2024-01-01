للنشر 5 صباحا..في فئة ال 1000 جنيه.. أرخص موبايل Nokia في مصر بكاميرا ممتازة

يعد أرخص هاتف نوكيا هو Nokia C1 Plus، والذي يبلغ سعره 1,750 جنيها مصريا.
ويأتي الهاتف Nokia C1 Plus بشاشة مقاس 5.45 بوصة ومعالج Unisoc SC7331E وذاكرة وصول عشوائي 1 جيجابايت وذاكرة تخزين 16 جيجابايت.
يحتوي الهاتف Nokia C1 Plus على كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل. يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 11 Go Edition.
مواصفات Nokia C1 Plus بالتفصيل
• الشاشة: LCD مقاس 5.45 بوصة، بدقة 960 × 480 بكسل
• المعالج: Unisoc SC7331E
• الذاكرة العشوائية: 1 جيجابايت
• الذاكرة التخزينية: 16 جيجابايت
• الكاميرا الخلفية: 5 ميجابكسل
• الكاميرا الأمامية: 2 ميجابكسل
• نظام التشغيل: Android 11 Go Edition
• البطارية: 2500 مللي أمبير
إذا كنت تبحث عن هاتف محمول بسعر رخيص وإمكانيات محدودة، فإن Nokia C1 Plus خيار جيد.