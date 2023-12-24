أعلنت شركة HMD Global، المالكة للعلامة التجارية نوكيا Nokia، عن إطلاق أرخص هواتفها الذكية في مصر لعام 2023. وتشمل هذه الهواتف:

• Nokia 105 : هاتف بسعر 495 جنيه مصري، يتميز بشاشة TFT LCD مقاس 1.8 بوصة، ومعالج Unisoc SC3300، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 16 ميجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 ميجابايت، وكاميرا خلفية أحادية بدقة 0.08 ميجابايت، وبطارية 1000 مللي أمبير في الساعة.

أرخص 3 موبايلات Nokia في مصر لعام 2023

• Nokia 106 4G : هاتف بسعر 825 جنيه مصري، يتميز بشاشة IPS LCD مقاس 1.8 بوصة، ومعالج Unisoc SC3300، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 16 ميجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 ميجابايت، وكاميرا خلفية أحادية بدقة 0.08 ميجابايت، وبطارية 1450 مللي أمبير في الساعة.

أرخص 3 موبايلات Nokia في مصر لعام 2023

• Nokia C21 Plus : هاتف بسعر 3599 جنيه مصري، يتميز بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة، ومعالج Unisoc SC9863A، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 2 أو 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 أو 64 جيجابايت، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 و 2 ميجابايت، وبطارية 4000 مللي أمبير في الساعة.

أرخص 3 موبايلات Nokia في مصر لعام 2023

وتأتي هذه الهواتف بنظام تشغيل Android 12 Go Edition، ومزودة بميزات أمان بما في ذلك قفل بصمة الإصبع والتعرف على الوجه.

وتستهدف هذه الهواتف شريحة كبيرة من المستخدمين في مصر، الذين يبحثون عن هواتف بأسعار معقولة ومزايا أساسية.