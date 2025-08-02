نانسي نور: تحركات برلمانية لوقف مهزلة التيك توك

قالت الإعلامية نانسي نور، خلال تقديمها برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن البرنامج يتناول عددًا من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها قضية أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة تيك توك، التي شهدت خلال الفترة الأخيرة تجاوزات أخلاقية جسيمة.

وأوضحت نور أن الساعات الماضية شهدت اهتمامًا كبيرًا عبر مواقع التواصل بأخبار القبض على عدد من مشاهير «التيك توك» ممن يقدمون محتوى غير أخلاقي، وهو ما أثار موجة واسعة من المطالبات المجتمعية بضرورة التحرك الحاسم لوقف ما وصفته بـ «مهزلة التيك توك»، التي تسعى فقط إلى الربح السريع دون مراعاة لتأثير هذا المحتوى على المجتمع وقيمه.

تكنولوجيا المعلومات

من جانبها، أضافت الإعلامية آية عبد الرحمن أن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، صرّح بأن اللجنة عقدت اجتماعًا مع المدير التنفيذي لمنصة «تيك توك» في مصر وشمال إفريقيا، وتم خلاله استعراض الصورة الكاملة للتجاوزات غير اللائقة التي تنتشر على المنصة داخل مصر.

ثلاثة أشهر لتحسين طبيعة المحتوى

وأشارت إلى أن بدوي أوضح أن المنصة حصلت على مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتحسين طبيعة المحتوى المقدم، مع التشديد على أنه في حال استمرار المخالفات وعدم الالتزام بالقانون المصري، سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة قد تصل إلى حجب التطبيق بالكامل، لافتًا إلى أن مسؤولي المنصة وعدوا بإجراء تحسينات جادة خلال الفترة المقبلة.