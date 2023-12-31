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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يلبي رغبة طفل فلسطيني.. وإعلان صفقتين من العيار الثقيل قريبا

الاهلي
الاهلي

يستعد مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة للكشف عن مفاجأة جديدة لجماهير النادي خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

الاهلي 

صفقات النادي الاهلي

ووفقا لمصدر داخل النادي الأهلي فقد أنهت شركة الكرة الاتفاق مع لاعبين من العيار الثقيل من أجل دعم صفوف الفريق وسيتم الكشف عن ضمهما قريبا جدا.

وأضاف المصدر أنه سيتم الإعلان عن الصفقتين بشكل متتالي حيث سيتم الكشف عن الصفقة الأولى وبعدها بأيام قليلة سيتم تقديم الصفقة الثانية.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل مواصلة رحلة الفريق بكل قوة في بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

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صوتك وصل يا علي

لبى محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة الأهلي، طلب الطفل الفلسطيني على، المحب بشغف للاعبي فريق كرة القدم الأول بالنادي، لاسيما محمد الشناوي، حارس المرمى.

رصدت العدسات الفضائية حديث على، الذي كشف من خلاله أنه يتمنى استكمال علاجه، إثر القصف والعدوان الغاشم من جانب قوات الاحتلال، على فلسطين.

وأكد أن يحب الأهلي، ويتمنى مقابلة الشناوي.

وكتب الجارحي، عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك: "يا على صوتك وصل، تيشيرت الأهلي وقفازات الأهلي موقعين من كابتن محمد الشناوي واللاعبين يكونوا عندك بإذن الله مع أقرب قافلة للتحالف الوطني وإن شاء الله تخف وهجبلك بإذن الله موافقة تيجي مصر وتكمل علاجك وتزور النادي الأهلي، اتمسك بأحلامك زي ما أنت متمسك بأرضك وقضية بلدك واحنا دايما معاك".

الاهلي 

تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري

حصد النادي الأهلي بطولة كأس السوبر المصري للابطال بالإمارات، وذلك خلال الحفل الذي يقام حاليا على أرضية ملعب محمد بن زيد، بعد إنتهاء المباراة النهائية بينه وبين فريق مودرن فيوتشر والذي نجح المارد الأحمر بتحقيق فوزا صعبا بنتيجة 4-2 بعد وصول المباراة إلي أشواط إضافية.

وسلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجمال علام رئيس اتحاد الكرة لاعبو النادي الأهلي الميداليات بعد التتويج باللقب للمرة الرابعة عشر في تاريخ المارد الأحمر.

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