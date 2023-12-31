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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عام 2023.. الأكثر دموية للفلسطينيين بالضفة الغربية

غزة
غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "عام 2023.. الأكثر دموية للضفة الغربية"، حيث تدخل الضفة عامها الجديد بعد أن سلبها الاحتلال أرواح العشرات من أبنائها وأفقدها فلذات أكبادها وهدم البيوت والمساجد فيها.

 ارتفاعا كبيرا في هجمات الاحتلال الإسرائيلي

 

2023 عام هو الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تسجيل عدد الشهداء بشكل منهجي عام 2005م.

وشن الاحتلال موجة قتل واسعة في الضفة وأظهر وجه حكومته الحقيقي القبيح باستباحة الدم والعرض والممتلكات الفلسطينية.

ومنذ اليوم الأول من عام 2023 شهدت الضفة الغربية ارتفاعا كبيرا في هجمات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضد الفلسطينيين أسفرت عن استشهاد وإصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.

وشملت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه إقامة بؤر استيطانية عشوائية والسيطرة على أراضي الفلسطينيين واقتحام القرى وإحراق الممتلكات وإطلاق الرصاص مباشرة.

الغربية الاحتلال الضفة هجمات الإحتلال الإسرائيلي عدد الشهداء

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