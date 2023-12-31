مسيرة إسرائيلية تقصف مواقع في الضفة الغربية

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن مسيرة إسرائيلية قصفت موقعا في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بوقوع 64 شهيدًا و186 مصابًا في قصف إسرائيلي على منازل في المنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، إن العدو يواصل منذ الليلة الماضية إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل وقرى القطاعين الغربي والأوسط.



كان القيادي في حركة حماس عزت الرشق، قال أمس، السبت، إنه لا بد من وقف الحرب على قطاع غزة أولاً وقبل كل شيء، مؤكداً أن الهدن المؤقتة والمجتزأة "صارت وراءنا".

