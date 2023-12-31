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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصيني يبعث برقية تهنئة لـ بوتين بمناسبة العام الجديد

الرئيسان الروسي والصيني
الرئيسان الروسي والصيني

بعث الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى نظيره الرئيس فلاديمير بوتين؛ مشيدا بالثقة السياسية المتبادلة بين موسكو وبكين التي تعمقت في ظل قيادتهما.

ووفقا لـ "روسيا اليوم" نشر تلفزيون الصين المركزي نص التهنئة والتي جاء فيها أن الرئيس الصيني قال "في ظل قيادتنا المشتركة، تعمقت الثقة السياسية المتبادلة بين الدولتين بشكل أكبر، وأصبح التعاون الاستراتيجي أوثق، وحقق التعاون متبادل المنفعة نتائج جديدة باستمرار".

وأضاف الرئيس الصيني، أن "العلاقات بين روسيا والصين في عام 2023 صمدت أمام الوضع الدولي الهش وحافظت على تطور سليم ومستقر".

وتابع الرئيس شي: "حافظت العلاقات بين روسيا والصين في عام 2023، في مواجهة قرن من التغيرات والوضع الدولي والإقليمي المهتز، على تطور سليم ومستقر، وتحركت بثبات في الاتجاه الصحيح".

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