محمود علاء يعود لتدريبات الزمالك بعد التعافي من الإصابة

تماثل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في أنكل القدم.

وانتظم في تدريبات الأبيض التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي.

وأنهى محمود علاء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها، وشارك المدافع في كافة الفقرات البدنية والفنية خلال مران الفريق اليوم.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.