الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

قدمت مذيعة “صدى البلد” ندى باهي تغطية خاصة حول حكم الاحتفال بالكريسماس رأس السنة الميلادية، وهل يجوز أيضا تهنئة غير المسلمين بالكريسماس؟ حيث تعتبر هذه التساؤلات الأكثر انتشاراً في هذه الأيام، وبدورها قامت دار الإفتاء وبعض علماء الأزهر بالرد على هذا التساؤل.

بعدما حرم بعض المتشددين دينيا التهنئة بالكريسماس ورأس السنة الميلادية، خرجت المؤسسات الدينية في مصر تتصدى لهؤلاء وتجيب عن التساؤلات الأكثر انتشارا في هذه الأيام.

وقالت الإفتاء إن المسلمين يؤمنون بأنبياء الله تعالى ورسله كلهم، ولا يفرقون بين أحد منهم، ويفرحون بأيام ولادتهم، وهم حين يحتفلون بها يفعلون ذلك شكرًا لله تعالى على نعمة إرسالهم هداية للبشرية ونورًا ورحمة، فإنها من أكبر نِعم الله تعالى على البشر.



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