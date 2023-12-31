المنافسة صعبة.. تامر مصطفى: أسعى لتحقيق إنجاز مع إنبي في الدوري المصري

قال تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي أن فوز فريقه الأخير أمام بلدية المحلة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز والتواجد فى صدارة الجدول كان أمرا مهما للغاية.

وأضاف تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مباراة البلدية كانت صعبة بعيدا عن النتيجة والفوز بثلاثية .

وأضاف:" اطمح فى تحقيق نجاح مع نادي إنبي فى مسابقة الدوري المصري الممتاز ، وأنا دايما أتحدث مع اللاعبين اننا فريق لا يميل للاستحواذ ولكن احب دائما تسجيل الأهداف بأقصر الطرق.

وأتم:" المنافسة فى بطولة الدوري هذا الموسم صعبة وليست سهلة وستظل قائمة.