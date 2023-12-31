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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلا شيحة: سأبدأ العام الجديد بالصلاة لأهل فلسطين

صدى البلد

أكدت الفنانة حلا شيحة أنها ستبدأ العام الجديد بالدعاء للشعب الفلسطيني، قائلة "سأبدأ العام الجديد بالصلاة و الدعاء لأهل فلسطين  الحبيب ،القوي ،الصامد ،ارسل لهم رسالة حب".

وأضافت عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، "و أقبل رؤسهم و انحني لصمودهم سائلة الله سبحانه و تعالي ان يرفع عنهم البلاء و ينزل عليهم السكينة و يرحم شهدائهم و يشفي مرضاهم و جرحاهم و يربط علي قلوب امهاتهم و رجالهم و يحفظ أطفالهم من كل سوء و ارسل رسالة لكل الامة العربية ان اتحدوا لإنقاذ فلسطين المقدسة وأبناءها بكل ما أوتيتوا من مساندة معنوية و مادية فليس لهم بعد الله إلا مساندتنا و دعمنا".

وتابعت:"كل عام و انتم بخير و بداية لعام جديد يبعث الأمل و الخير ".

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن الفنانة حلا شيحة اعتزلت الفن ووصفته بأنه حرام أكثر من مرة، إلا أنها نشرت اعتذارا علىأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن “شيحة” قالت فى رسالتها “الفن هيفضل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة نستهدف من خلالهوجدان كل مشاهد، ومصر هتستمر بفنها وفنانينها القوي الناعمة بالوطن العربي”.

 

وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أن الفنانة حلا شيحة قابلت الدكتور أشرف زكي داخل مقر النقابة وشكرته على وقوفهبجانبها فى أزمتها الأخيرة، وتحدثت معه لعودتها للتمثيل مرة أخري، ورد عليها “هرد عليكي” وسيدرس الأمر وقرارعودتها للساحة الفنية مع مجلس النقابة.

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