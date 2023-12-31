59 عاما لتأسيس فتح.. أبومازن: الشعب الفلسطيني يرفض التهجير ومتمسك بأرضه وحقوقه

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في الذكرى الـ59 لتأسيس حركة فتح، إن الشعب الفلسطيني لن يقبل التهجير من أرضه، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الأحد.

واضاف 'إن شعبنا الفلسطيني الصامد يتعرض اليوم لحرب إبادة شاملة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بهدف تصفية قضيتنا الوطنية وتحويلها إلى قضية إنسانية، في تكرار لنكبة 1948".

ونقلت الوكالة عن عباس قوله: 'لكننا نقول لهم: كلما تزايد عدوانكم وإرهابكم، كلما أصبح شعبنا أقوى وأكثر تصميما وإصرارا على التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة'.

وحثت إسرائيل المزيد من السكان على الإخلاء مع توسيع هجومها البري على أجزاء من وسط وجنوب قطاع غزة.

وتحذر الأمم المتحدة من أن نحو 150 ألف شخص في تلك المناطق - العديد منهم نزحوا داخليا بالفعل من الأجزاء الشمالية من الجيب - ليس لديهم 'مكان يذهبون إليه'.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 100 ألف شخص إضافي قد احتشدوا مؤخرًا في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، وهو بالفعل الجزء الأكثر كثافة سكانية في القطاع. ويقول المدنيون هناك إن الظروف مزرية.

عباس هو زعيم السلطة الفلسطينية، وهي هيئة حكومية تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية. وهي كيان منفصل عن حماس التي تسيطر على غزة وتخوض حربا مع إسرائيل.

وتأسست السلطة الفلسطينية في اتفاقيات أوسلو عام 1993، وهي اتفاقية سلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية شهدت تخلي منظمة التحرير الفلسطينية عن المقاومة المسلحة ضد إسرائيل مقابل وعود بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وسيطرت حماس على غزة بعد حرب أهلية قصيرة مع فتح، الفصيل الفلسطيني المنافس الذي يشكل العمود الفقري للسلطة الفلسطينية.