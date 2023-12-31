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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فوز ساحق بأكثر من 73%.. إعادة انتخاب رئيس الكونغو لولاية جديدة

رئيس الكونغو
رئيس الكونغو

أعلنت لجنة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثانية بعد حصوله على أكثر من 73 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الشهر.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال دينيس كاديما رئيس لجنة الانتخابات الوطنية إن تشيسيكيدي فاز بنسبة 73.34 بالمئة من الأصوات بعد أن حصل على أكثر من 13 مليون صوت من أصل ما يزيد عن 18 مليونا من الأصوات الصحيحة.

وأضاف كاديما أن نسبة المشاركة في الانتخابات تجاوزت 43 بالمئة.

فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن مويز كاتومبي أقرب منافسي تشيسيكيدي  حصل على 18%.

وشابت انتخابات الرئاسة في الكونغو يوم 20 ديسمبر، مشاكل لوجستية واسعة النطاق، ولذلك كان لا بد من تمديدها لليوم الثاني في بعض أجزاء البلاد الشاسعة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، طلبت مجموعة من مرشحي المعارضة من أنصارها الخروج إلى الشوارع للاحتجاج بعد إعلان النتائج الأولية.

وقال مرشحو المعارضة الرئيسيون في بيان مشترك "نرفض بشكل قاطع الانتخابات ونتائجها"، داعين الشعب إلى النزول للاحتجاج.

وطالبوا بإجراء انتخابات جديدة بلجنة انتخابية جديدة في موعد يتفق عليه الجميع.

واعترف رئيس الانتخابات دينيس كاديما بوجود بعض المخالفات لكنه أصر على أن النتائج تعكس إرادة الشعب الكونغولي.

ومن المقرر أن يؤدي رئيس الكونغو تشيسيكيدي اليمين الدستورية في 20 يناير المقبل.

الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدى الانتخابات الرئاسية إعادة انتخاب لجنة الانتخابات الوطنية

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