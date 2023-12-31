بعد الهضبة ونجم الجيل.. محمد فؤاد يكشف سبب رفضه للألقاب: على خيبة إيه

حل الفنان محمد فؤاد، ضيفا على برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وعلق الفنان محمد فؤاد، على إطلاق الألقاب الفنية على بعض المطربين مثل الهضبة عمرو دياب والكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، قائلا: "أنا محمد فؤاد".

ورد على إطلاق البعض عليه خلال فترة معينة لقب "الزلزال"، قائلا: "أول مرة أسمع اللقب ده.. ملقوش غير الزلزال، ده الزلزال الناس بتنزل من بيوتها جري، وأول مرة اسمعه".

وأضاف الفنان محمد فؤاد،: "مبحبش الألقاب، لقب على خيبة إيه، عملنا إيه في الحياة عظيم جدا لدرجة أننا ناخد ألقاب، كفاية محمد فؤاد".

وتابع: "سهل جدا أكتب وسهل أخليهم يقولوا إللي أنا عايزه بس أنا بخاف من الألقاب، ولا أعتقد أن محمد فؤاد أهل لأن يكون له لقب".