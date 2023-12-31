محمد فؤاد: أغنية أنا ميال بتاعتي وعمرو دياب خدها مني

حل الفنان محمد فؤاد، ضيفا على برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وتحدث الفنان محمد فؤاد عن أغنية "وأنا ميال"، قائلا: "أغنية وانا ميال كانت أغنيتي وبتاعتي وعمرو دياب خدها مني غناها".

وأضاف: "طلعت التنازل من عندي علشان عمرو ينزل الألبوم، ونصيب عمرو دياب أنها تنجح معاه وتكسر الدنيا.. ولو كنت اعرف والله ماكنت اديتهاله لو كان عيط قدامي".

وأشار: "نفس مجموعة الشغل اللي كانت معايا هي هي اللي كانت مع عمرو دياب، ومنهم مجدي النجار الذي كتب أغنية ميال"، موضحا: "عمرو دياب سمع عن الأغنية من المحلن ونفذ الأغنية بدون ما يأخذ باله أنها بتاعتي، وتفاجئوا فيما بعد أنها أغنيتي"، متابعا: "بعد ما نفذوا الأغنية جم ليا قالوا لي إحنا واقعين في أزمة، وأديتهم التنازل".