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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الست اليابانية بتشيل جزمة جوزها وهنيدي مش صاحبي.. أبرز تصريحات محمد فؤاد

محمد فواد
محمد فواد

حل الفنان محمد فؤاد، ضيفا على الإعلامية ياسمين عز في برنامجها «كلام الناس»، الذي يعرض على قناة mbc مصر.

https://www.instagram.com/reel/C1fLB_ZvPSU/?igsh=MTUwaTR6bGRuNnh6eg==

ونرصد ابرز تصريحاته


تحدث محمد فؤاد، عن المرأة اليابانية، مؤكدًا أن العلاقة الزوجية اليابانية، تعد من أنجح العلاقات في العالم، من وجه نظره.

وقال محمد فؤاد: «الرسول أوصانا بالنساء خيرًا، لذلك لم يكن الرجل أهم من المرأة، لكن الرجل الناجح هو الذى يحافظ على أسرته، ويراعي منزله».

وواصل محمد فؤاد كلامه مع ياسمين عز: «الست اليابانية بتشيل جزمة جوزها من على الباب وما ينفعش يمشي جنبها وهو شايل الحاجات».

وكشف محمد فؤاد، خلال الحلقة كواليس غضبه من الفنان محمد هنيدي، بعد فيلم إسماعيلية رايح جاي.

وقال محمد فؤاد، إن هنيدي لم يكن صديقا له نهائيا، ولم يدعه لفرحه مثلما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف محمد فؤاد: «عمرنا أنا وهنيدي ما اتكلمنا ويشرفني إنه يكون صاحبي، لكن هو شلته غيري، وبعيدا عن الفيلم، عمري ما روحت له في أي مكان، وفي قصص وكتب بتتألف عننا».

وواصل محمد فؤاد كلامه: «ليه أنا ومحمد هنيدي نكون أصحاب أنا مش هكون صاحبه غصب عنه».

محمد فؤاد والسوشيال ميديا:

وكان محمد فؤاد قد تحدث عن سبب غيابه عن الإعلام في فترة ما، حيث قال: كنت تخين ومش حابب الناس تشوفني بالمنظر ده.. الناس بيبقوا قاصدين يخبوا الكويس ويظهروا الوحش بس وإن كان فيه شيء إيجابي وده دينيا حرام وده اللي مودينا للمصايب اللي احنا فيها، عشان كدة قولت أنا مش هغني وأنا مش مبسوط .

 

محمد فواد والدايت

وبسؤاله من قبل "ياسمين" حول سر رشاقته الفترة الماضية وفقد وزنه بشكل ملحوظ، قال "فؤاد": "نكدب ليه؟، قول أنا عملت عملية والدكتور ده شاطر وقول لو تعبت أوعوا تعملوها، وأنا متعودش أكذب وواحد صاحبي خدني عندنا دكتور وعملنا عملية شفط مرتين وكانت ولا ليها لازمة، وأول شهرين من بعد العملية صاحبي كان عاملها معايا وكل ما يشوفوا يقولوا خسيت كده ازاي يقولهم بروح الجيم، كنت أقوله احنا مش روحنا لدكتور وعملنا شفط يالا يا كداب".

محمد فؤاد ياسمين عز

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