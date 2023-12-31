بابا الفاتيكان يطلب من روما تحسين خدماتها قبل عام الحج 2025 المقدس

قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان يوم الأحد إن مدينة روما يتعين عليها تحسين خدماتها الأساسية للمقيمين والزوار قبل بداية العام المقدس 2025 الذي من المتوقع أن يجذب عشرات الملايين من الحجاج.

وأدلى فرانسيس بتصريحاته خلال صلاة الغروب التقليدية لعيد الشكر في الفاتيكان في نهاية العام، والمعروفة باسم تي ديوم، قبل حوالي ست ساعات من بداية العام الجديد.

وتساءل 'هل نعمل كل على طريقته لتكون هذه المدينة علامة أمل لمن يعيش هنا ومن يزورها؟'. سأل في عظته في كاتدرائية القديس بطرس

وكان روبرتو جوالتيري، عمدة المدينة التي تعاني من عدم كفاءة وسائل النقل العام، وصناديق القمامة الممتلئة، والازدحام المروري، يجلس في الصف الأول. وفي وقت لاحق صافح البابا يده.

وقال فرانسيس (87 عاما) إن المدينة على وجه الخصوص تحتاج إلى أن تصبح أكثر ملاءمة لكبار السن والذين يعانون من مشاكل في الحركة.

في معظم الأحياء، وخاصة خارج المركز، يضطر مستخدمو الكراسي المتحركة وكبار السن إلى التنقل حول السيارات المتوقفة على الأرصفة أو عرقلة منحدرات التنقل، وعادة ما يكون أصحابها دون عقاب.

وكان روبرتو جوالتيري، عمدة المدينة التي تعاني من عدم كفاءة وسائل النقل العام، وصناديق القمامة الممتلئة، والازدحام المروري، يجلس في الصف الأول. وفي وقت لاحق صافح البابا يده.

وقال فرانسيس (87 عاما) إن المدينة على وجه الخصوص تحتاج إلى أن تصبح أكثر ملاءمة لكبار السن والذين يعانون من مشاكل في الحركة.

في معظم الأحياء، وخاصة خارج المركز، يضطر مستخدمو الكراسي المتحركة وكبار السن إلى التنقل حول السيارات المتوقفة على الأرصفة أو عرقلة منحدرات التنقل، وعادة ما يكون أصحابها دون عقاب.