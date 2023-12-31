ممشى أهل مصر يتزين للسياح في رأس السنة الميلادية |شاهد

قال مراسل قناة "إكسترا نيوز" محمد أبو عيطة، إن ممشى أهل مصر هو فرصة للترويج السياحي لمدينة القاهرة، مؤكدا أنه التقى عددا من السياح الأجانب والعرب يحتفلون برأس السنة ويستمتعون بمشهد النيل.

ممشى أھل مصر

وأضاف أن ممشى أهل مصر يحتوي على أماكن للجلوس، والمراكب التي تصطف أمامه من أجل نقل الزوار والتنزه داخل مياه النيل التي تجذب العديد من محبي المناظر الطبيعية.

وأشار إلى أن الممشى يحتوي على كافيهات ومطاعم، ساهمت في إضفاء البهجة والسعادة، خاصة بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، حيث تزين الممشى والمحال من أجل الزوار.