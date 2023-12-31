"هآارتس": إسرائيل وقعت في فخ استراتيجي وضعها أمام حرب طويلة الأمد

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم، الأحد، أن إسرائيل وقعت في فخ استراتيجي وضعها أمام حرب طويلة الأمد قد تصبح متعددة الجبهات.

وأشار التقرير إلى أن المعلومات الاستخباراتية أساءت تقدير خطر حماس قبل 7 أكتوبر، وبات لزاما على خطط الحرب ترشيد استهلاك مخزونات الأسلحة تحسبا لحرب طويلة الأمد.

وأوضح التقرير أن إسرائيل تواجه تهديدات أمنية على جبهات عدة وحرب استنزاف قد تكون طويلة الأمد.

وفصل تقرير صحيفة هآرتس الإسرائيلية ملامح ما يصفه بأنه معضلة وفخ استراتيجي وقعت فيه إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر وربما قبل ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين استصغروا قوة حماس، بينما أغفلت المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية التهديد الذي تشكله الحركة، فضلا عن الخطط الهجومية والدفاعية التي كان يعد لها مقاتلو حماس ضد الجيش الإسرائيلي.