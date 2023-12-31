جيش الاحتلال يقرر سحب 5 ألوية قتالية من قواته بحرب غزة

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الكيان الصهيوني قرر سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة.

وقالت الإذاعة: "بعد تقييم الأوضاع والعملية العسكرية تقرر سحب 5 ألوية من الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة".

وأشارت إلى أنه من بين الألوية الخمسة، تم سحب لواءين من قوات الاحتياط.

وفي سياق آخر، قال سكان ومسعفون إن طائرات الاحتلال الإسرائيلية كثفت هجماتها على وسط غزة اليوم الأحد، مع احتدام المعارك على أنقاض بلدات ومخيمات اللاجئين في حرب قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إنها ستستغرق "أشهرا عديدة أخرى" حتى تنتهي.

وتشير تعليقات نتنياهو إلى عدم التهاون في الحرب التي أسفرت عن استشهاد عدة آلاف وتدمير جزء كبير من غزة.