عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على قافلة تابعة للأونروا

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنوده في شمال غزة حاولوا إيقاف قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي وأطلقوا 'طلقات تحذيرية لم تكن تستهدف المركبات'.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في غزة لشبكة CNN الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على قافلتها بينما كانت تسير على طريق حدده الجيش الإسرائيلي.

وبعد مراجعة الحادث، قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن القوات الإسرائيلية طلبت من القافلة، بعد الانتهاء من تسليم المساعدات، تغيير طريق عودتها جنوبا 'من أجل حماية سلامة القافلة من القتال الدائر بالقرب من ذلك المكان'.

واضاف: “لم يكن جنود الجيش الإسرائيلي الموجودون في الميدان على علم بالتغيير في المسار، ونتيجة لذلك، عندما وصلت القافلة، عمل الجنود الميدانيين على إيقافها، بما في ذلك إطلاق طلقات تحذيرية لم تكن موجهة نحو المركبات.. وعندما توقفت المركبات، أوقفت القوات إطلاق النار”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم تقع إصابات في الحادث، لكن إحدى المركبات تضررت جراء “ارتداد الطلقات التحذيرية التي تم إطلاقها”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تعلم من الحادث وسيستفيد من هذه الدروس 'لمنع وقوع حوادث من هذا النوع في المستقبل'.

وأدان منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث الحادث في بيان يوم الجمعة الماضي، قائلا إن القافلة كانت تحمل علامات واضحة وإن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني غير قانونية.

كان غريفيث قد وصف في السابق 'الوضع بالمستحيل' لإدخال المساعدات إلى غزة وسط 'القصف المستمر' وضعف الاتصالات والطرق المتضررة والتأخير عند نقاط التفتيش.

قافلة انسانية الاونروا وكالة غوث مارتن غريفيث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

قرار عاجل بشأن مستقبل علي معلول مع الأهلي.. ماهر همام يكشف

مجدي عبد الغني يهاجم فيتوريا: هذا اللاعب لا يستحق الانضمام للمنتخب

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

الرئيس الأرجنتيني يشارك صديقته الممثلة بـ قبلة فاضحة على المسرح

وزير الخارجية البريطاني: إيران تشارك في مسؤولية منع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

"معاريف": طفيل "الليشمانيا" يلتهم جلود العشرات من الجنود الإسرائيليين في غزة

أنقرة تنفي منع السعودية حج المواطنين الأتراك

59 عاما لتأسيس فتح.. أبومازن: الشعب الفلسطيني يرفض التهجير ومتمسك بأرضه وحقوقه

شي جين بينج: الصين تستقبل 2024 بالتنمية الاقتصادية وإصلاحات أعمق

مقتل 10 حوثيين وإصابة اثنين آخرين في قصف أمريكي على البحر الأحمر

إصابة 17 فلسطينيا واعتقال 16 آخرين وتدمير بنى تحتية بالضفة الغربية

ترشيحاتنا

شاهد.. تصميم شجرة عيد الميلاد 2024 من مواد معاد تدويرها

الاحتلال يقصف 3 خلايا مضادة للدبابات تابعة لـ حزب الله

على أبواب الملكي.. مبابي يقترب من ريال مدريد بشكل رسمي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على قافلة تابعة للأونروا

اتحاد العمال: تغريم غير الملتزمين بالحد الأدنى للأجور| ومضاعفة العقوبة حال الاستمرار

بشرة خير.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجل شقيق إلهام شاهين يحتفل بخطوبته على فتاة خارج الوسط الفني|صور

صانع أم كلثوم .. كيف التقى الشاعر أحمد رامي بـ كوكب الشرق؟

ليلة رأس السنة| لعبة ملاهٍ تتعطل براكبيها في الجو بـ لندن.. صور

آيتن عامر تثير الجدل وتودع 2023 بفستان جرئ

فيديو

«مبتتحسبش كده ياصاحبي».. قصة «السويسي» وفيديوهات تيك توك مع زوجته الإيطالية «بهانه»

قبل انطلاقها|استعدادات أصالة لحفل ليلة نجمات العرب.. فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ