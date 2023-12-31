قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على قافلة تابعة للأونروا

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنوده في شمال غزة حاولوا إيقاف قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي وأطلقوا 'طلقات تحذيرية لم تكن تستهدف المركبات'.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في غزة لشبكة CNN الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على قافلتها بينما كانت تسير على طريق حدده الجيش الإسرائيلي.

وبعد مراجعة الحادث، قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن القوات الإسرائيلية طلبت من القافلة، بعد الانتهاء من تسليم المساعدات، تغيير طريق عودتها جنوبا 'من أجل حماية سلامة القافلة من القتال الدائر بالقرب من ذلك المكان'.

واضاف: “لم يكن جنود الجيش الإسرائيلي الموجودون في الميدان على علم بالتغيير في المسار، ونتيجة لذلك، عندما وصلت القافلة، عمل الجنود الميدانيين على إيقافها، بما في ذلك إطلاق طلقات تحذيرية لم تكن موجهة نحو المركبات.. وعندما توقفت المركبات، أوقفت القوات إطلاق النار”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم تقع إصابات في الحادث، لكن إحدى المركبات تضررت جراء “ارتداد الطلقات التحذيرية التي تم إطلاقها”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تعلم من الحادث وسيستفيد من هذه الدروس 'لمنع وقوع حوادث من هذا النوع في المستقبل'.

وأدان منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث الحادث في بيان يوم الجمعة الماضي، قائلا إن القافلة كانت تحمل علامات واضحة وإن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني غير قانونية.

كان غريفيث قد وصف في السابق 'الوضع بالمستحيل' لإدخال المساعدات إلى غزة وسط 'القصف المستمر' وضعف الاتصالات والطرق المتضررة والتأخير عند نقاط التفتيش.