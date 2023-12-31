الأكبر سنا في الكونجرس.. وفاة النائبة الأمريكية السابقة إيدي بيرنيس جونسون

توفيت النائبة الأمريكية السابقة إيدي بيرنيس جونسون، وهي ديمقراطية تقاعدت من مجلس النواب بعد 30 عاما في المنصب، عن عمر يناهز 88 عاما، حسبما ذكرت عائلتها على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد.

وكانت جونسون، التي مثلت منطقة في تكساس تضم وسط مدينة دالاس، أول شخص ملون يشغل منصب رئيس لجنة مجلس النواب للعلوم والفضاء والتكنولوجيا وكانت أكبر عضو سنا في مجلس النواب عندما تركت منصبها في يناير 2023.

وكتب ابنها كيرك جونسون على فيسبوك: 'لقد كانت أماً رائعة ومحبة، وحمات، وجدة، وجدة عظيمة، فضلاً عن كونها رائدة وموظفة عامة'.

وقال الزعيم الديمقراطي بمجلس النواب حكيم جيفريز في بيان إنه في عام 1992 أصبح جونسون أول ممرض مسجل يتم انتخابه لعضوية مجلس النواب الأمريكي وأول أمريكي من أصل أفريقي يخدم في الكونجرس من شمال تكساس.

وقال جيفريز: 'كانت عضوة الكونجرس جونسون أيقونة رائدة وموظفة عامة تحويلية وعضوًا أسطوريًا في كتلة السود بالكونغرس'.

وقال عمدة دالاس، إريك جونسون، في بيان، إن إيدي بيرنيس جونسون، بصفتها نائبة، قامت بتأليف وشاركت في تأليف أكثر من 177 مشروع قانون أصبح قانونًا أثناء نضالها من أجل مجتمعاتها وسكانها.

وكتب عمدة المدينة في البيان المنشور على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر: 'لقد كانت المشرعة الأكثر فاعلية في دالاس على الإطلاق'.