ناقد موسيقي: موضة الراب تنتهي.. وتخاطب جمهورا معينا

كشف مصطفى حمدي، الناقد الموسيقي، عن الأغاني الأكثر استماعًا في عام 2023، منوها بأن حصاد هذا العام في الأغاني لا يختلف عن 2022 وهي سيطرة الأغاني الأقرب للمهرجان على الأغاني، مشددًا على أن أغاني "الراب" شهدت تراجعا والنجاحات لم تكن موازية للنجاحات السابقة لأنه يخاطب جمهور معين، معقبًا: "موضة الراب بتنتهي".

وأوضح "حمدي"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ويجز هذا العام لم يحقق النجاح الكبير مثلما حقق نجاحات كبيرة عام 2022 بنجاح أغنيته "البخت" والتي تصدرت الأكثر استماعًا.



ولفت إلى أن عمرو دياب هو نجم "أنغامي" عام 2023، محققًا الأعلى استماعًا ويليه أحمد سعيد وتامر حسني.

وأشار إلى أن الأعلى استماعًا في الوطن العربي عمرو دياب يليه أحمد سعد ثم تامر حسني، موضحًا أن الفنان عمرو دياب احتل "التريند" بألبوم "مكانك" والذي به تطوير كبير بشكل الأغاني والموسيقى.



وأوضح أن أحمد سعد حقق نجاحات كبيرة ومن أشهر أغانيه "اختيارتي"، وكانت سبب في نجاح الفيلم رغم أن الفيلم ليس على مستوى هذه الأغنية.