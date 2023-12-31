عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد موسيقي: موضة الراب تنتهي.. وتخاطب جمهورا معينا

مصطفى حمدي، الناقد
مصطفى حمدي، الناقد الموسيقي

كشف مصطفى حمدي، الناقد الموسيقي، عن الأغاني الأكثر استماعًا في عام 2023، منوها بأن حصاد هذا العام في الأغاني لا يختلف عن 2022 وهي سيطرة الأغاني الأقرب للمهرجان على الأغاني، مشددًا على أن أغاني "الراب" شهدت تراجعا والنجاحات لم تكن موازية للنجاحات السابقة لأنه يخاطب جمهور معين، معقبًا: "موضة الراب بتنتهي".

وأوضح "حمدي"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ويجز هذا العام لم يحقق النجاح الكبير مثلما حقق نجاحات كبيرة عام 2022 بنجاح أغنيته "البخت" والتي تصدرت الأكثر استماعًا.

ولفت إلى أن عمرو دياب هو نجم "أنغامي" عام 2023، محققًا الأعلى استماعًا ويليه أحمد سعيد وتامر حسني. 

وأشار إلى أن الأعلى استماعًا في الوطن العربي عمرو دياب يليه أحمد سعد ثم تامر حسني، موضحًا أن الفنان عمرو دياب احتل "التريند" بألبوم "مكانك" والذي به تطوير كبير بشكل الأغاني والموسيقى.

وأوضح أن أحمد سعد حقق نجاحات كبيرة ومن أشهر أغانيه "اختيارتي"، وكانت سبب في نجاح الفيلم رغم أن الفيلم ليس على مستوى هذه الأغنية.

الراب أغاني الراب ويجز تامر حسني الوطن العربي عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

ترشيحاتنا

5 آلاف طائرة درون في سماء أبوظبي..شاهد كيف استقبلت الإمارات عام 2024

دعاء العام الجديد ورأس السنة.. ردد أفضل 210 أدعية مستجابة تحقق الأمنيات

دبي تستقبل 2024 باحتفالات وألعاب نارية مذهلة | فيديو وصور

البنك المركزي يعطل العمل بالجهاز المصرفي غدا

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

إسرائيلي ينتحل صفة شرطي ويسرق أسلحة ومعدات عسكرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

بعدما أصبح مجانا| لماذا تغير موقف الأهلي بشأن صفقة البرازيلي سوزا؟

بسعر خرافى.. أسماء ابراهيم تثير الجدل بفستانها من حلقة إيناس الدغيدي

بخصر منحوت.. مي عمر تخطف الأنظار رفقة زوجها

فيديو

ألفت إمام: مش بكون قاصدة أغيب عن الجمهور وسعيدة بنجاح مسلسل كامل العدد |خاص

بعد الخلاف| لحظات صلح أنغام وأصالة فى حفل ليلة نجمة العرب ..فيديو

هل ظهرت سلالة جديدة من إنفلونزا الخنازير في مصر؟ | تغطية خاصة

«مبتتحسبش كده ياصاحبي».. قصة «السويسي» وفيديوهات تيك توك مع زوجته الإيطالية «بهانه»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ